〔中国货币市场〕回购利率窄幅波动,机构对融出七天以上资金心怀谨慎(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京2月13日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一窄幅波动.当前资金面情况尚可,然有机构担忧周三中小金融机构保证金存款补缴等,或对市场流动性形成新的冲击,对融出七天期以上资金心怀谨慎.

"今早(资金)利率没太大变化."上海一大型银行交易员称,"但七天以上的资金需求多,供给少.机构有担心15号中小行(保证金存款准备金)补缴,中交建IPO也会有影响."

去年9月5日起,央行分步将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金缴存范围.其他金融机构将於2月15日(周三)为这次缴存范围的调整画上句号.

中国最大的港口建设商--中国交通建设(1800.HK)拟通过A股首次公开发行(IPO)募集不超过50亿元人民币的资金.2月14日-15日为网下申购缴款日,网上申购日为2月15日.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7005 2.6928 +0.77 3,574.58

七天CN7DRP=CFXS 3.6578 3.6344 +2.34 796.41

14天CN14DRP=CFXS 3.8498 3.8482 +0.16 202.98

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7011 2.7023 -0.12 1,267.58

七天CHICNY7D=CFXS 3.6791 3.6616 +1.75 150.29

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.9250 3.6900 +23.50 283.42

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.9500 3.7800 +17.00 132.20

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.9100 3.7200 +19.00 9.19

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7200 2.7200 0.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.6600 3.6300 +3.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.8400 3.8516 -1.16

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.6883 2.6867 +0.16

七天SHICNYSWD= 3.6515 3.6408 +1.07

三个月SHICNY3MD= 5.2982 5.3142 -1.60

===============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进/乔艳红

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