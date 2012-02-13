〔中国货币市场〕回购利率窄幅波动,机构对融出七天以上资金心怀谨慎(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京2月13日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一窄幅波动.当前资金面情况尚可,然有机构担忧周三中小金融机构保证金存款补缴等,或对市场流动性形成新的冲击,对融出七天期以上资金心怀谨慎.
"今早(资金)利率没太大变化."上海一大型银行交易员称,"但七天以上的资金需求多,供给少.机构有担心15号中小行(保证金存款准备金)补缴,中交建IPO也会有影响."
去年9月5日起,央行分步将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金缴存范围.其他金融机构将於2月15日(周三)为这次缴存范围的调整画上句号.
中国最大的港口建设商--中国交通建设(1800.HK)拟通过A股首次公开发行(IPO)募集不超过50亿元人民币的资金.2月14日-15日为网下申购缴款日,网上申购日为2月15日.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7005 2.6928 +0.77 3,574.58
七天CN7DRP=CFXS 3.6578 3.6344 +2.34 796.41
14天CN14DRP=CFXS 3.8498 3.8482 +0.16 202.98
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7011 2.7023 -0.12 1,267.58
七天CHICNY7D=CFXS 3.6791 3.6616 +1.75 150.29
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.9250 3.6900 +23.50 283.42
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.9500 3.7800 +17.00 132.20
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.9100 3.7200 +19.00 9.19
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7200 2.7200 0.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.6600 3.6300 +3.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.8400 3.8516 -1.16
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.6883 2.6867 +0.16
七天SHICNYSWD= 3.6515 3.6408 +1.07
三个月SHICNY3MD= 5.2982 5.3142 -1.60
===============================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进/乔艳红
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。