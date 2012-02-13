〔中国金融〕天津文交所将优化股权结构,确定由国有企业控股--新华

路透北京2月13日电---中国新华网周日报导称,天津文化艺术品交易所将优化股权结构,并确定由国有企业控股,相关实施细节正在抓紧落实中.

天津文交所是中国最早推出艺术品份额化交易的地方交易所之一.与上海文交所和深圳文交所的国有控股结构不同,天津文交所的绝大多数股东都是民营企业或自然人.

北京青年报周一报导引述天津文交所注册资料显示,其大股东为天津济川投资发展有限公司,持股比例35.85%;第二大股东为天津市泰运天成投资有限公司,持股比例27.6%.两家公司分别成立於2007年和2009年,经营范围均涉及房地产和建材等行业.

而具有国资背景的天津新金融投资有限责任公司仅为第三大股东,持股比例15.04%.

新华网报导并援引业内分析,此次天津文交所引进国有企业控股,有望克服自身"软肋",通过优化股权结构,强化资源配置能力,提高交易所的公信力及抗风险能力,为日後发展奠定良好基础.

由於交易所的设立和交易活动中违规问题日益突出,去年11月,国务院下发38号文件要求加强清理整顿交易场所,建立由证监会牵头的联席会议制度.证监会主席郭树清进一步确定了清理整顿的时间表,称将确保在6月30日前完成各项工作.

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