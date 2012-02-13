〔中国金融〕天津文交所将优化股权结构,确定由国有企业控股--新华

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京2月13日电---中国新华网周日报导称,天津文化艺术品交易所将优化股权结构,并确定由国有企业控股,相关实施细节正在抓紧落实中.
天津文交所是中国最早推出艺术品份额化交易的地方交易所之一.与上海文交所和深圳文交所的国有控股结构不同,天津文交所的绝大多数股东都是民营企业或自然人.
北京青年报周一报导引述天津文交所注册资料显示,其大股东为天津济川投资发展有限公司,持股比例35.85%;第二大股东为天津市泰运天成投资有限公司,持股比例27.6%.两家公司分别成立於2007年和2009年,经营范围均涉及房地产和建材等行业.
而具有国资背景的天津新金融投资有限责任公司仅为第三大股东,持股比例15.04%.
新华网报导并援引业内分析,此次天津文交所引进国有企业控股,有望克服自身"软肋",通过优化股权结构,强化资源配置能力,提高交易所的公信力及抗风险能力,为日後发展奠定良好基础.
由於交易所的设立和交易活动中违规问题日益突出,去年11月,国务院下发38号文件要求加强清理整顿交易场所,建立由证监会牵头的联席会议制度.证监会主席郭树清进一步确定了清理整顿的时间表,称将确保在6月30日前完成各项工作.
欲浏览背景资料:中国自去年来开展各类交易所整顿进程一览请点选[ID:nCN1363174](完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。