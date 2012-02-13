〔中国汇市〕人民币兑美元早盘下跌,方向不明近期或呈现胶着

* 人民币兑美元早盘下跌,购汇盘涌出回补美元头寸

* 中间价持稳,副主席访美不改人民币维稳基调

* 方向不明近期汇市或呈现胶着走势

路透上海2月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘下跌,主要受大量购汇盘集中涌出回补美元头寸所致.中国副主席习近平今起访问美国,市场高度关注有关人民币汇率方面的议题,不过中国维持稳定基调不改,短期内人民币即使升值亦料空间有限.

业内人士并指出,上日刚创出汇改来新高的中间价今日持稳,而近期公布的宏观数据未能为市场指明方向,胶着市况或频现,投资者将多视盘中情况进行交易.

"央行对人民币升值的态度还是审慎的,强调稳定的,因此不会有大幅度的调整."恒生银行(中国)有限公司交易主管卢敏强称.他并认为,中美高层访问对人民币汇价影响或有限.

中国国家副主席习近平今日起访问美国,市场人士相信人民币汇率将成为中美高层会唔时的重要议题之一.不过中国外交部副部长崔天凯上周四已明确表示,中国将继续人民币汇率改革,不会因习近平访美而调整汇率.[ID:nCN1379060]

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2939元,较上日的汇改来新高6.2937元微跌;北京时间11:56,人民币兑美元即期报6.3030元,上日收报6.2986元.

卢敏强并表示,欧盟对於希腊问题的解决进展将成为近期汇市的主导因素,如希腊问题进展顺利,人民币汇价或将在6.29-6.30附近波动.

"近期市场的弹性很大,例如一天之内,美元跌到差不多的位置就有买盘出来买美元;美元价格起来了,就有人民币买盘出来,没有一个特别清晰的预期.今天上午买美元的多,也不能代表全天的交易情况."上海一银行交易员称.

该交易员认为,中国1月贸易数据并不支持人民币大幅升值,但除贸易因素本身外,中美政治关系和美元指数对人民币汇价的影响尚不明确.

中国1月进出口双双呈现负增长,均创出两年多来新低,而贸易顺差则扩大至272.8亿美元,创下六个月来新高;经季节调整,1月出口环比下降3.3%,进口下降2.9%.[ID:nCN1381878]

中国社科院副院长李扬表示,决定汇率的因素很多.就中美通胀对比而言,未来中国的通胀水平可能持续高於美国,从这一角度看,人民币也不需要再大幅升值了.[ID:nCN1384528]

东京汇市,欧元周一微升,此前希腊国会通过撙节法案,确保该国朝获得亟需资金又接近一步.但市场人士警告,在敲定救援方案前,还会有更多阻碍.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间11:59,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2920/10元,上日尾盘报6.2940元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2710/50,上日尾盘为6.2680元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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