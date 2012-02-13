〔航空产业〕欧盟官员称,欧洲不会迫于压力而搁置航空碳排放交易计划

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡2月13日电---欧盟交通运输事务主管Siim Kallas周一表示,由於反对把全球航空运输业纳入欧盟碳排放交易计划的声浪越来越大,欧盟在寻找解决方案上将灵活行事,但不会被迫搁置该计划.
Kallas在新加坡航空展开幕前谈到,"若你认为欧洲会迫于压力而搁置计划,那就想错了.我们必须找到一个真正的全球解决方案."(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。