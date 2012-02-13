〔航空产业〕欧盟官员称,欧洲不会迫于压力而搁置航空碳排放交易计划

路透新加坡2月13日电---欧盟交通运输事务主管Siim Kallas周一表示,由於反对把全球航空运输业纳入欧盟碳排放交易计划的声浪越来越大,欧盟在寻找解决方案上将灵活行事,但不会被迫搁置该计划.

Kallas在新加坡航空展开幕前谈到,"若你认为欧洲会迫于压力而搁置计划,那就想错了.我们必须找到一个真正的全球解决方案."(完)