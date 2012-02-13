中国敦促伊朗加强合作解决核问题

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月13日电---中国敦促伊朗加强与国际原子能机构合作，重新回到核问题谈判。
中国外交部部长助理马朝旭周日开始对伊朗进行为期两天的访问，并同伊朗最高国家安全委员会副秘书长巴盖里(Ali Baqeri)举行了会谈。马朝旭表示，此访目的是就伊朗核问题与伊方坦诚深入交换意见。
根据外交部网站声明，马朝旭表示："中方愿与有关各方保持密切沟通，努力推动六国与伊朗早日复谈，并鼓励伊方与国际原子能机构加强合作，使伊朗核问题走上对话的正确轨道。"
伊朗表示，该国发展核项目是为和平目的，旨在满足其能源和医疗需求。西方国家则怀疑伊朗试图研发核武器。
世界大国1月末表示，愿同伊朗重启核问题谈判，但该国必须展示出对谈判的诚意。
此前数周中，西方国家加强了对伊朗的制裁，伊朗政府则威胁称要关闭全球输油要道霍尔木兹海峡，双方关系急剧恶化。
马朝旭的呼吁保持了中国一贯克制的做法。中国是伊朗石油的最大进口国之一，曾多次表达对伊朗所受新制裁的关切。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。