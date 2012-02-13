《企业看点》--2月13日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月13日电---以下为其它媒体周一对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 韩国媒体报导,美国保德信金融(PRU.N)已聘请美银美林(BAC.N),为竞购荷兰国际集团亚洲保险业务ING.AS提供咨询.此案可能会成为亚洲有史以来第二大的保险业务交易.[ID:nCN1384628]

* 英国金融时报周一报导,大阪证交所(8697.T)部分股东希望就与东京证交所合并一事重新进行商议,以令东京证交所提高报价.[ID:nL4E8DD0A8]

* 英国金融时报周一报导,意大利摩托车品牌Ducati的私人股份拥有方正寻求以10亿英镑(16亿美元)价格出售该品牌,该价格为其最初投资的三倍.[ID:nL5E8DD00H]

* 澳洲AGL Energy AGK.AX证实,正与身处困境的东京电力(9501.T)就购买後者的Loy Yang电厂股份进行谈判,此前有报纸称交易价格可能仅为1.45亿澳元.[ID:nL4E8DD0AU]

* 日经金融新闻周日报导,日本工业机器人制造商Fanuc(6954.T)计划在东京附近修建新工厂,以在年底前将其国内用於生产智能手机部件的机床产能增加一倍.[ID:nL4E8DC00L]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)