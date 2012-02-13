《企业看点》--2月13日财务活动报导摘要

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透班加罗尔2月13日电---以下为其它媒体周一对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 韩国媒体报导,美国保德信金融(PRU.N)已聘请美银美林(BAC.N),为竞购荷兰国际集团亚洲保险业务ING.AS提供咨询.此案可能会成为亚洲有史以来第二大的保险业务交易.[ID:nCN1384628]
* 英国金融时报周一报导,大阪证交所(8697.T)部分股东希望就与东京证交所合并一事重新进行商议,以令东京证交所提高报价.[ID:nL4E8DD0A8]
* 英国金融时报周一报导,意大利摩托车品牌Ducati的私人股份拥有方正寻求以10亿英镑(16亿美元)价格出售该品牌,该价格为其最初投资的三倍.[ID:nL5E8DD00H]
* 澳洲AGL Energy AGK.AX证实,正与身处困境的东京电力(9501.T)就购买後者的Loy Yang电厂股份进行谈判,此前有报纸称交易价格可能仅为1.45亿澳元.[ID:nL4E8DD0AU]
* 日经金融新闻周日报导,日本工业机器人制造商Fanuc(6954.T)计划在东京附近修建新工厂,以在年底前将其国内用於生产智能手机部件的机床产能增加一倍.[ID:nL4E8DC00L]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪; 审校 杜明霞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。