更正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走坚,此前希腊通过撙节法案

(更正:因译文有误,内文倒数第三段应改为....澳元兑欧元"升至"....,非"回落")

* 澳元和新西兰元兑美元分别上涨0.6%和0.85%

* 澳元和新西兰元兑日圆和欧元均走高

路透惠灵顿/悉尼2月13日电---澳元和新西兰元周一走坚,此前希腊通过撙节法案以确保取得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,增强了风险资产的吸引力.[ID:nCN1383942]本周稍晚将召开重要的欧盟会议.

澳元兑美元AUD=D4涨至1.0733美元,上周五曾跌至1.0640美元低位,为本月迄今最低水平.上周,汇价曾涨至1.0845美元的六个月高位.

盘中主要事件就是希腊批准撙节议案,略微提振汇市、股市和商品市场的风险偏好全面上升.

交易商称,宏观基金的旺盛买兴可能带动澳元/美元测试下道技术障碍位1.0765,这是1.0845-1.0640美元间走势的61.8%费波纳奇回档位.

面对欧债危机,澳元展现了杰出的韧性,今年已累计上涨近5%.

澳元仍要面临很多阻力.欧元区官员将於周三开会,决定是否批准第二笔1,300亿欧元希腊援助计划.

国内焦点是周四就业数据,预计1月就业岗位将增加10,000个,12月意外减少29,300个.

Scutt补充道:"就业创造在趋於下行,如果这种情况持续下去,将可能引起澳洲央行进一步放宽政策的预期,从而打压澳元."

澳元兑欧元EURAUD=R升至1.2332澳元,上周曾触及历史高位1.2124澳元.欧元兑新西兰元报1.5903新西兰元,脱离2月稍早触及的历史低点1.5627.

新西兰元兑美元NZD=D4在希腊通过撙节议案後获得支撑,盘旋于盘中高位0.8330美元附近,周五纽约时段曾跌至10日低点0.8249.

新西兰元短线支撑位在0.8284的盘中低点左右,阻力位在0.8343和0.8375.(完)

--编译 许娜/程琳;审校 白云/侯向明

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