更正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走坚,此前希腊通过撙节法案

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:因译文有误,内文倒数第三段应改为....澳元兑欧元"升至"....,非"回落")
* 澳元和新西兰元兑美元分别上涨0.6%和0.85%
* 澳元和新西兰元兑日圆和欧元均走高
路透惠灵顿/悉尼2月13日电---澳元和新西兰元周一走坚,此前希腊通过撙节法案以确保取得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,增强了风险资产的吸引力.[ID:nCN1383942]本周稍晚将召开重要的欧盟会议.
澳元兑美元AUD=D4涨至1.0733美元,上周五曾跌至1.0640美元低位,为本月迄今最低水平.上周,汇价曾涨至1.0845美元的六个月高位.
盘中主要事件就是希腊批准撙节议案,略微提振汇市、股市和商品市场的风险偏好全面上升.
交易商称,宏观基金的旺盛买兴可能带动澳元/美元测试下道技术障碍位1.0765,这是1.0845-1.0640美元间走势的61.8%费波纳奇回档位.
面对欧债危机,澳元展现了杰出的韧性,今年已累计上涨近5%.
澳元仍要面临很多阻力.欧元区官员将於周三开会,决定是否批准第二笔1,300亿欧元希腊援助计划.
国内焦点是周四就业数据,预计1月就业岗位将增加10,000个,12月意外减少29,300个.
Scutt补充道:"就业创造在趋於下行,如果这种情况持续下去,将可能引起澳洲央行进一步放宽政策的预期,从而打压澳元."
澳元兑欧元EURAUD=R升至1.2332澳元,上周曾触及历史高位1.2124澳元.欧元兑新西兰元报1.5903新西兰元,脱离2月稍早触及的历史低点1.5627.
新西兰元兑美元NZD=D4在希腊通过撙节议案後获得支撑,盘旋于盘中高位0.8330美元附近,周五纽约时段曾跌至10日低点0.8249.
新西兰元短线支撑位在0.8284的盘中低点左右,阻力位在0.8343和0.8375.(完)
--编译 许娜/程琳;审校 白云/侯向明
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。