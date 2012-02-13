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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 13:28 BJT

欧盟不会迫于压力放弃碳排放交易体系

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡2月13日电---欧盟交通事务专员卡拉斯（Siim Kallas）周一称，欧盟愿意在碳排放交易体系问题上考虑灵活的解决方案，但不会迫于压力放弃该项目。

“欧盟不会迫于压力放弃该项目。我们需要真正的全球化解决方案。”卡拉斯在新加坡航空展开始前表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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