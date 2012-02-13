〔澳洲股市〕由银行股引领收高,此前希腊国会批准撙节法案

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月13日电---澳洲股市周一收涨0.9%,银行股领涨,此前希腊国会通过了一项不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免无序违约.[ID:nCN1383942] 亚洲金融市场对此消息的反应不大,但分析师称澳洲市场表现较好,因融资压力或将缓解的憧憬提振金融股上扬. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收涨39.8点,报4,285.1点.该股指上周五跌0.9%,为连续第二周收跌.(完) --编译 许娜;审校 隋芬 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。