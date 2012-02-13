〔澳洲股市〕由银行股引领收高,此前希腊国会批准撙节法案

路透2月13日电---澳洲股市周一收涨0.9%,银行股领涨,此前希腊国会通过了一项不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免无序违约.[ID:nCN1383942] 亚洲金融市场对此消息的反应不大,但分析师称澳洲市场表现较好,因融资压力或将缓解的憧憬提振金融股上扬. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收涨39.8点,报4,285.1点.该股指上周五跌0.9%,为连续第二周收跌.(完) --编译 许娜;审校 隋芬 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]