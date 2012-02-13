版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 13:57 BJT

〔企业并购〕中国啤酒商华润与青岛啤酒或有意收购金威啤酒资产--消息

路透2月13日电---知情人士周一对路透称,中国啤酒生产商华润(0291.HK)和青岛啤酒(0168.HK)(600600.SS)等或将竞购金威啤酒(0124.HK)的啤酒业务.

金威是新加坡星狮集团(Fraser and Neave)(FRNM.SI)旗下部门亚太酿酒(APB)APBB.SI,与全球第三大啤酒商喜力(Heineken)(HEIN.AS)联合控股的公司.

金威股价周一午盘上涨2.8%.该公司市值约为5.5亿美元.

道琼斯援引知情人士报导称,全球最大啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)也表达了收购意愿.

报导并称,竞标将在2月第三周举行,已有多家公司表示有意参与收购.

华润和金威拒绝置评,尚未联系到百威英博与青岛啤酒.(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐