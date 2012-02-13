〔企业并购〕中国啤酒商华润与青岛啤酒或有意收购金威啤酒资产--消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月13日电---知情人士周一对路透称,中国啤酒生产商华润(0291.HK)和青岛啤酒(0168.HK)(600600.SS)等或将竞购金威啤酒(0124.HK)的啤酒业务.
金威是新加坡星狮集团(Fraser and Neave)(FRNM.SI)旗下部门亚太酿酒(APB)APBB.SI,与全球第三大啤酒商喜力(Heineken)(HEIN.AS)联合控股的公司.
金威股价周一午盘上涨2.8%.该公司市值约为5.5亿美元.
道琼斯援引知情人士报导称,全球最大啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)也表达了收购意愿.
报导并称,竞标将在2月第三周举行,已有多家公司表示有意参与收购.
华润和金威拒绝置评,尚未联系到百威英博与青岛啤酒.(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。