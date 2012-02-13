〔中美关系〕习近平表示不应让摩擦损害两国关系--报载

路透2月13日电---据《华盛顿邮报》刊登的采访,中国国家副主席习近平在书面回答提问时表示,美国不应让经济与贸易政策方面的摩擦损害中美之间极其重要的商业关系.

习近平将於本周开始对美国的访问.

据《华盛顿邮报》网站周一刊登的报导,习近平表示,"随着经济全球化的势头增强,中美经济变得相互高度依赖."

"这样的经济关系如果不能建立在互利基础上,或者说不能给美国带来巨大利益,将无法保持快速发展."他表示.

"那些对中美经济关系实际状况有所了解的美国人,包括商界人士,将会赞同这一观点."

习近平重申中国对於人民币汇率机制改革的承诺."我们将继续推进人民币汇率形成机制的改革,为外国投资者提供一个公平的、有章可循的、透明的投资环境,"他说.

"同时,我们希望美国尽可能快地采取实质举措,放宽对於向中国出口高科技产品的限制,并为中国企业在美国投资提供一个公平的环境,"习近平称.

"在我们的经贸交往中,摩擦和分歧难以避免.重要的是,我们应在平等互利,互谅互让的基础上通过合作来解决这些分歧,而不能让摩擦与分歧影响彼此商业合作方面的更大利益."

中国与美国亦在南海等地区问题上产生争论.习近平指出,"广阔的太平洋为中美两国提供了充分的空间.我们欢迎美国在促进本地区和平、稳定和繁荣方面发挥建设性作用.我们亦希望美国充分尊重和照顾太平洋地区各国的重要利益与合理关切."(完)