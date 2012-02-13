〔美国个股〕苹果要求禁售三星新款Galaxy Nexus手机,称其侵犯专利

路透2月13日电---苹果 (AAPL.O)加强了同三星电子(005930.KS)之间在全球范围日益加剧的专利战,瞄准後者采用谷歌(GOOG.O)安卓(Android)软件的最新机型,此举可能影响其他Android手机制造商.

苹果已经要求加利州联邦法院禁止三星销售新款Galaxy Nexus智能手机,这款手机采用了谷歌的最新版安卓操作系统Ice Cream Sandwich.苹果指三星这款手机侵犯了其包括语音搜索新功能在内的四项专利.

苹果上周在加州圣荷西提起的诉讼中表示,Galaxy Nexus侵犯了苹果的滑动解锁以及用语音进行搜索等专利.

三星周一在一份声明中说,该公司知晓苹果在加州法院对其提起诉讼,称"我们继续维护自己的知识产权,对苹果的起诉作出抗辩,以确保我们在手机通讯业务的持续创新和成长."(完)