〔美国个股〕苹果要求禁售三星新款Galaxy Nexus手机,称其侵犯专利

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月13日电---苹果 (AAPL.O)加强了同三星电子(005930.KS)之间在全球范围日益加剧的专利战,瞄准後者采用谷歌(GOOG.O)安卓(Android)软件的最新机型,此举可能影响其他Android手机制造商.
苹果已经要求加利州联邦法院禁止三星销售新款Galaxy Nexus智能手机,这款手机采用了谷歌的最新版安卓操作系统Ice Cream Sandwich.苹果指三星这款手机侵犯了其包括语音搜索新功能在内的四项专利.
苹果上周在加州圣荷西提起的诉讼中表示,Galaxy Nexus侵犯了苹果的滑动解锁以及用语音进行搜索等专利.
三星周一在一份声明中说,该公司知晓苹果在加州法院对其提起诉讼,称"我们继续维护自己的知识产权,对苹果的起诉作出抗辩,以确保我们在手机通讯业务的持续创新和成长."(完)
--编译 杜明霞;审校 吴云凌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。