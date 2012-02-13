〔东京美债〕公债价格下挫,希腊撙节计划获批引发乐观情绪

路透东京2月13日电---美国公债价格周一在亚洲市场下跌,因希腊国会通过撙节计划,引发人们对该国将获得避免违约所需资金的乐观情绪,此外本周将公布的美国数据料将显示零售销售良好增长.

希腊国会周一通过了一项不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免无序违约.[ID:nCN1383942]