〔东京美债〕公债价格下挫,希腊撙节计划获批引发乐观情绪

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京2月13日电---美国公债价格周一在亚洲市场下跌,因希腊国会通过撙节计划,引发人们对该国将获得避免违约所需资金的乐观情绪,此外本周将公布的美国数据料将显示零售销售良好增长.
希腊国会周一通过了一项不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免无序违约.[ID:nCN1383942]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。