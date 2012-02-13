〔澳洲个股〕澳新银行2012年将裁减约1,000个岗位,其他银行或紧随其後

路透悉尼2月13日电---澳洲第四大银行--澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周一表示,将在2012年裁减约1,000个岗位,澳洲银行业在贷款增长放缓之际通过削减成本来保护获利.

Westpac最近宣布裁减400个岗位,分析师预计银行业可能还会裁员数千人,其中部分被裁岗位或会出现在亚洲,因市场状况挤压利润率,且澳洲银行业寻求控制成本.

虽然全球银行业的裁员举动在动荡市况下是常有之事,但澳洲银行业却一度历经逾十年来几乎不间断的成长,期间他们增加雇员,资产增长且获利成倍提高.

澳新银行澳洲执行长Philip Chronican称,"全球银行业目前面临不同且非常困难的环境."

澳新银行的裁员举动周一遭到金融业工会(FSU)的抨击,工会敦促政府介入以保住岗位.

工会领袖Carter准备在未来几周会见澳洲国民银行和澳洲联邦银行高管,敦促其不要加入Westpac和澳新银行的裁员行列.Carter担心,如果市况不改变,银行业将会继续裁员.(完)