〔澳洲个股〕澳新银行2012年将裁减约1,000个岗位,其他银行或紧随其後

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼2月13日电---澳洲第四大银行--澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周一表示,将在2012年裁减约1,000个岗位,澳洲银行业在贷款增长放缓之际通过削减成本来保护获利.
Westpac最近宣布裁减400个岗位,分析师预计银行业可能还会裁员数千人,其中部分被裁岗位或会出现在亚洲,因市场状况挤压利润率,且澳洲银行业寻求控制成本.
虽然全球银行业的裁员举动在动荡市况下是常有之事,但澳洲银行业却一度历经逾十年来几乎不间断的成长,期间他们增加雇员,资产增长且获利成倍提高.
澳新银行澳洲执行长Philip Chronican称,"全球银行业目前面临不同且非常困难的环境."
澳新银行的裁员举动周一遭到金融业工会(FSU)的抨击,工会敦促政府介入以保住岗位.
工会领袖Carter准备在未来几周会见澳洲国民银行和澳洲联邦银行高管,敦促其不要加入Westpac和澳新银行的裁员行列.Carter担心,如果市况不改变,银行业将会继续裁员.(完)
--编译 王翔琼;审校 侯向明
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。