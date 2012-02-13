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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 14:16 BJT

〔日本股市〕小幅收高,此前希腊批准撙节议案

路透东京2月13日电---日本股市日经指数周一收高,此前希腊议会批准一项不受欢迎的撙节议案,以换取欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助,避免无序违约.

日经指数.N225收高0.6%,报8,999.18点,200日移动均线切入位近9,055点构成阻力.东证股价指数.TOPX收高0.3%至781.68点.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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