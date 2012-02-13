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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 14:20 BJT

〔韩国股市〕收高,汽车类股涨幅居前

路透首尔2月13日电---韩国股市周一收高,汽车类股涨幅居前;外资连续第六日买超,抵消了机构投资者的卖盘.

综合股价指数(KOSPI).KS11周一上涨0.6%,收报2,005.74点,上周连续第六周录得周线涨幅.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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