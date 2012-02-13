〔中国债市〕现券收益率微跌,看法分歧致短期难有方向性变化

路透上海2月13日电---中国银行间债市周一现券收益率微跌.受宏观政策预微调将在一季度开始言论,及1月新增贷款远逊於预期影响,市场买气旺盛.不过,投资者对後市看法仍存分歧,致使收益率在午後自低点有所反弹.

"(与上周五相比收益率)下1-2个点,变化不大,只是日中的幅度大一点.市场还是有些分歧,"北京一银行交易员表示.

他并指出,从公开市场操作现状看,预调微调的政策已经在实施过程中.上周公开市场仅恢复正回购操作,而继续暂停央票发行,即是在有节奏地控制市场流动性.预计後期资金面将继续处於紧平衡状态,七天期质押回购利率CNREPO=CFXS将维持在3.5%以上.

国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.[ID:nCN1384262]

现券走势方面,上述交易员认为,收益率将呈现区间震荡,较难出现方向性变化.短期内,投资者关注中交建首次公开发行(IPO)及中小金融机构保证金存款补缴给资金面带来的压力.

银行间市场质押式回购利率周一窄幅波动.当前资金面情况尚可,然有机构担忧周三中小金融机构保证金存款补缴等,或对市场流动性形成新的冲击,对融出七天期以上资金心怀谨慎.[CN/CN]

中国1月新增人民币贷款仅为7,381亿元人民币,远低於预期的"万亿大关",除了春节假期导致工作日偏少的因素外,银行在存贷比限制下,难以"大展拳脚"亦是重要原因.[ID:nCN1384002]

剩余期限约0.836年的央票1101096券最新报价收益率CN1101096=CFXM为3.4560%/3.4459%,上日尾盘为3.4500%/3.4399%,剩余期限约9.767年的国债110024券最新报价收益率CN110024=CFXM为3.54%/3.49%,上日尾盘为3.53%/3.49%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.6998 3.6570

上日 2.6928 3.6344

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5015/3.4365

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8734/2.8184

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6268/3.5640(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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