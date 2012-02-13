〔中国债市〕现券收益率微跌,看法分歧致短期难有方向性变化

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海2月13日电---中国银行间债市周一现券收益率微跌.受宏观政策预微调将在一季度开始言论,及1月新增贷款远逊於预期影响,市场买气旺盛.不过,投资者对後市看法仍存分歧,致使收益率在午後自低点有所反弹.
"(与上周五相比收益率)下1-2个点,变化不大,只是日中的幅度大一点.市场还是有些分歧,"北京一银行交易员表示.
他并指出,从公开市场操作现状看,预调微调的政策已经在实施过程中.上周公开市场仅恢复正回购操作,而继续暂停央票发行,即是在有节奏地控制市场流动性.预计後期资金面将继续处於紧平衡状态,七天期质押回购利率CNREPO=CFXS将维持在3.5%以上.
国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.[ID:nCN1384262]
现券走势方面,上述交易员认为,收益率将呈现区间震荡,较难出现方向性变化.短期内,投资者关注中交建首次公开发行(IPO)及中小金融机构保证金存款补缴给资金面带来的压力.
银行间市场质押式回购利率周一窄幅波动.当前资金面情况尚可,然有机构担忧周三中小金融机构保证金存款补缴等,或对市场流动性形成新的冲击,对融出七天期以上资金心怀谨慎.[CN/CN]
中国1月新增人民币贷款仅为7,381亿元人民币,远低於预期的"万亿大关",除了春节假期导致工作日偏少的因素外,银行在存贷比限制下,难以"大展拳脚"亦是重要原因.[ID:nCN1384002]
剩余期限约0.836年的央票1101096券最新报价收益率CN1101096=CFXM为3.4560%/3.4459%,上日尾盘为3.4500%/3.4399%,剩余期限约9.767年的国债110024券最新报价收益率CN110024=CFXM为3.54%/3.49%,上日尾盘为3.53%/3.49%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.6998 3.6570
上日 2.6928 3.6344
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5015/3.4365
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8734/2.8184
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6268/3.5640(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。