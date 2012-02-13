日本核电倡导者称应保存核武能力

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京2月13日电(记者 Linda Sieg)---日本福岛核电站发生核灾後，核电倡导者想尽一切办法保留核电，甚至称，日本是唯一经历过原子弹袭击的国家，需要保存制造核武器的能力。
曾经，仅是公开建议日本应讨论结束核武禁令，就足以让政界人士下台。但如今对朝鲜核武梦想和中国军事扩张的担忧，正逐渐破坏这一禁忌。
日本原计划到2030年将核电在总电量中的比重从30%提高到50%以上。去年3月福岛核电站发生核灾後，日本被迫取消该计划。
日本今夏将公布新的能源结构计划，但政界人士、专家和官员仍在讨论，核能应扮演何种角色。他们甚至对是否保留核能都存在争议。
日本未来能源结构专家组经济学家Tatsuo Hatta近期接受路透采访时称："有人说，从国防角度出发，日本需要核能的一个原因是，保留制造核武器的能力。"
"我认为，这的确是个考虑，但情况若真如此，我们也不需要这麽多反应堆。而且这一目标应明确。这不应该是由经济产业省讨论的问题。"
日本前防卫大臣、现自民党人士石破茂(Shigeru Ishiba)去年底为杂志撰文称："如果我们从基础研究起步，需要五到十年才能生产出核武器，但既然我们已拥有核技术，数月或一年就可能造出核武器。"
"日本拥有全球尖端的火箭技术，所以我们若将两者结合起来，在相对较短时间内，我们就能制造出有效核武器。"(完)
编译：黎黎 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。