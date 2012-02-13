日本核电倡导者称应保存核武能力

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京2月13日电(记者 Linda Sieg)---日本福岛核电站发生核灾後，核电倡导者想尽一切办法保留核电，甚至称，日本是唯一经历过原子弹袭击的国家，需要保存制造核武器的能力。

曾经，仅是公开建议日本应讨论结束核武禁令，就足以让政界人士下台。但如今对朝鲜核武梦想和中国军事扩张的担忧，正逐渐破坏这一禁忌。

日本原计划到2030年将核电在总电量中的比重从30%提高到50%以上。去年3月福岛核电站发生核灾後，日本被迫取消该计划。

日本今夏将公布新的能源结构计划，但政界人士、专家和官员仍在讨论，核能应扮演何种角色。他们甚至对是否保留核能都存在争议。

日本未来能源结构专家组经济学家Tatsuo Hatta近期接受路透采访时称："有人说，从国防角度出发，日本需要核能的一个原因是，保留制造核武器的能力。"

"我认为，这的确是个考虑，但情况若真如此，我们也不需要这麽多反应堆。而且这一目标应明确。这不应该是由经济产业省讨论的问题。"

日本前防卫大臣、现自民党人士石破茂(Shigeru Ishiba)去年底为杂志撰文称："如果我们从基础研究起步，需要五到十年才能生产出核武器，但既然我们已拥有核技术，数月或一年就可能造出核武器。"

"日本拥有全球尖端的火箭技术，所以我们若将两者结合起来，在相对较短时间内，我们就能制造出有效核武器。"(完)