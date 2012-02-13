〔中国汇市〕人民币兑美元小幅收涨,方向不明近期或呈现胶着(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增更多市场人士评论和报价)
* 人民币兑美元小幅收涨,结汇盘助推反弹之势
* 中间价持稳,副主席访美不改人民币维稳基调
* 方向不明近期汇市或呈现胶着走势
路透上海2月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一小幅收涨.中国副主席习近平今起访问美国,市场高度关注有关人民币汇率方面的议题,不过中国维持稳定基调不改,短期内人民币即使升值亦料空间有限.
上海一银行交易员指出,午後主要是受个别中资大行结汇需求推动,人民币出现反弹.预计,短期内结汇需求仍然偏强.
业内人士认为,上日刚创出汇改来新高的中间价今日持稳,而近期公布的宏观数据未能为市场指明方向,胶着市况或频现,投资者将多视盘中情况进行交易.
"央行对人民币升值的态度还是审慎的,强调稳定的,因此不会有大幅度的调整."恒生银行(中国)有限公司交易主管卢敏强称.他并表示,中美高层访问对人民币汇价影响或有限.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.2971 6.2958 6.3062 6.2939 6.2937 6.2986
中国国家副主席习近平今日起访问美国,市场人士相信人民币汇率将成为中美高层会唔时的重要议题之一.不过中国外交部副部长崔天凯上周四已明确表示,中国将继续人民币汇率改革,不会因习近平访美而调整汇率.[ID:nCN1379060]
卢敏强并表示,欧盟对於希腊问题的解决进展将成为近期汇市的主导因素,如希腊问题进展顺利,人民币汇价或将在6.29-6.30附近波动.
"近期市场的弹性很大,例如一天之内,美元跌到差不多的位置就有买盘出来买美元;美元价格起来了,就有人民币买盘出来,没有一个特别清晰的预期."上海另一银行交易员称.
该交易员认为,中国1月贸易数据并不支持人民币大幅升值,但除贸易因素本身外,中美政治关系和美元指数对人民币汇价的影响尚不明确.
中国1月进出口双双呈现负增长,均创出两年多来新低,而贸易顺差则扩大至272.8亿美元,创下六个月来新高;经季节调整,1月出口环比下降3.3%,进口下降2.9%.[ID:nCN1381878]
中国社科院副院长李扬表示,决定汇率的因素很多.就中美通胀对比而言,未来中国的通胀水平可能持续高於美国,从这一角度看,人民币也不需要再大幅升值了.[ID:nCN1384528]
东京汇市,欧元周一微升,此前希腊国会通过撙节法案,确保该国朝获得亟需资金又接近一步.但市场人士警告,在敲定救援方案前,还会有更多阻碍.[FRX/CN]
以下为北京时间17:05,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2725/55 6.2680
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2960/80 6.2940
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水198点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3169元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕/冉莹; 审校 张喜良
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。