《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--2月13日

路透上海2月13日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年2月13日-2月17日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/15 沪 中国交建 -- 不超过160,000 -- -- 中银国际 2/20 国泰君安 2/17 深 卡奴迪路 002656 不超过2,500 -- -- 恒泰证券 2/22 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,220.79亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1384738] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 国泰成长优选 国泰基金 招商银行 农业银行、宏源证券等 2/16-3/16 股票基金 中欧盛世成长 中欧基金 广发银行 民生银行、国泰君安等 2/15-3/16 分级股票基金(LOF) 建信深证100 建信基金 交通银行 农业银行、国泰君安等 2/15-3/14 指数增强基金 诺德周期策略 诺德基金 中国银行 中信银行、长江证券等 2/13-3/16 股票基金 广发聚财信用 广发基金 工商银行 交通银行、申银万国等 2/13-3/9 债券基金 摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫 建设银行 交通银行、中信证券等 2/13-3/9 主题优选股票基金 景顺长城优信 景顺长城 中国银行 工商银行、海通证券等 2/6-3/13 增利债券基金 中小板300成长ETF 国泰基金 中国银行 申银万国、上海证券等 1/30-3/9 国泰中小板300 国泰基金 中国银行 交通银行、申银万国等 1/30-3/9 成长ETF联接基金 南方新兴消费增长 南方基金 工商银行 交通银行、海通证券等 2/7-3/7 分级股票基金 长安宏观策略 长安基金 邮储银行 交通银行、国泰君安等 2/2-3/7 股票基金 汇添富逆向 汇 添 富 农业银行 建设银行、国泰君安等 2/7-3/7 投资股票基金 民生加银中证 民生加银 建设银行 中国银行、国泰君安等 2/6-3/6 主题指数基金 中银信用增利 中银基金 中信银行 建设银行、国泰君安等 1/30-3/6 债券基金(封闭期三年)(LOF) 浙商聚潮新 浙商基金 民生银行 光大证券、上海证券等 2/6-3/5 思维混合基金 中海上证380 中海基金 工商银行 交通银行、长江证券等 2/6-3/2 指数基金 东吴深证100指数 东吴基金 建设银行 交通银行、中银国际等 2/6-3/2 增强基金(LOF) 诺安新动力灵活 诺安基金 工商银行 建设银行、渤海证券等 2/2-2/29 配置混合基金 博时天颐债券基金 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 1/31-2/27 华宝兴业医药 华宝兴业 建设银行 交通银行、平安证券等 1/30-2/24 生物优选股票基金 融通四季添利 融通基金 工商银行 交通银行、海通证券等 1/16-2/24 (募集份额上限为20亿份,不包括利息折算的份额) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 中国银行、中信建投等 1/4-2/20 (募集规模上限为5亿美元等值的人民币) 亚洲机会股票基金(QDII) 国联安信心增长 国联安 中信银行 工商银行、国泰君安等 1/11-2/17 定期开放债券基金 泰信保本混合基金 泰信基金 中信银行 工商银行、平安证券等 1/9-2/17 (募集规模上限为9亿元人民币,包括募集期利息) ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注 (亿元) 国开行 至多200 7年 固息金融债 周四 财政部 280 5年 记账式国债 2/16-2/20 民生银行 至多300 5年 固息金融债 2/10-2/14 小微企业贷款专项债 ( 600016.SS )( 1988.HK ) 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 70 -- 70 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 无 注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 朗玛信息 1,340 22.44 2.30 104.81 109.77 2/8 2/13 利 德 曼 3,840 13.00 2.29 174.49 179.98 2/8 2/13 荣科科技 1,700 11.11 0.71 211.88 216.40 2/8 2/13 共达电声 3,000 11.00 -- -- -- 2/9 2/14 环旭电子 10,680 7.50-8.00 -- -- -- 2/10 2/15 吉视传媒 28,000 6.58-7.00 -- -- -- 2/10 2/15 ========================================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 冉莹/曹巍浩