普京让俄罗斯腐败"文明化"--竞选负责人

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路透莫斯科2月10日电(记者 Guy Faulconbridge)---普京竞选总部负责人、电影导演戈沃鲁辛(Stanislav Govorukhin)在周五刊登的一次采访中称，普京已经遏制了伴随前苏联解体而产生的黑帮资本主义，这让俄罗斯的腐败"变得正规且文明化"。

俄罗斯是全球强国中最腐败的一个国家，泄漏出来的美国外交文件将普京视为统领这个腐败独裁政体的"带头大哥"(alpha-dog)，称这样的政体纵容昏庸的官员和间谍侵吞俄罗斯的资产。俄罗斯是世界最大的能源生产国。

现为俄罗斯总理的普京正在筹备竞选总统，他承诺将采取更严厉措施应对腐败。

当戈沃鲁辛被问及对腐败的看法时，他说腐败在俄罗斯存在已有数百年历史，普京在1990年代曾设法予以遏制。

"腐败不是在普京时代才有的，早在沙皇统治时期就已存在，"75岁的戈沃鲁辛说。戈沃鲁辛因执导1979年前苏联电影《The Meeting Place Cannot Be Changed》出名，电影讲述的是追捕一伙强盗的故事。

"1990年代，(俄罗斯)没有腐败，但偷盗哄抢成风，数十亿金额、或者是工厂和整个工业区被盗抢。他们连偷带破坏，让俄罗斯变得混乱不堪，"他对《Trud》日报说。

"眼下，我们又回到'正常'且'文明化'的腐败时期。腐败在中国、意大利和美国都存在。我们正在摆脱偷盗肆虐的日子，"他说。(完)