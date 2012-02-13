《亚洲油品展望》燃料油及石脑油市场料持稳,但馏分油需求或承压

路透新加坡2月13日电---亚洲石脑油和汽油市场本周或将维持强势,因供应紧张,但馏分油市场需求或承压,因生产原料--原油的价格高企.

**燃料油料持稳**

亚洲燃料油料将持於当前水准附近,该油品已从前一周的大幅下跌中反弹.3月/4月价差料将持於当前的逆价差每吨7.00-8.00美元水准,该跨月价差本周将转为即期合约.

市场人士料将继续离场观望,因市场一方面面临创纪录的流入,尤其是西方船货的流入,另一方面需求持续呈强势.

来自西方、中东和本地区的流入触及约650万吨的纪录高位,料将提升新加坡的库存,过去3至4个月间,该地库存大部分时间低於平均水准.