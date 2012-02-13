《亚洲油品展望》燃料油及石脑油市场料持稳,但馏分油需求或承压

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡2月13日电---亚洲石脑油和汽油市场本周或将维持强势,因供应紧张,但馏分油市场需求或承压,因生产原料--原油的价格高企.
**燃料油料持稳**
亚洲燃料油料将持於当前水准附近,该油品已从前一周的大幅下跌中反弹.3月/4月价差料将持於当前的逆价差每吨7.00-8.00美元水准,该跨月价差本周将转为即期合约.
市场人士料将继续离场观望,因市场一方面面临创纪录的流入,尤其是西方船货的流入,另一方面需求持续呈强势.
来自西方、中东和本地区的流入触及约650万吨的纪录高位,料将提升新加坡的库存,过去3至4个月间,该地库存大部分时间低於平均水准.
3月的供应料将持於高位,尤其是来自西方的供应,因有超过500万吨套利船货已签订,其中包括因装运延迟而推後的本月船货.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。