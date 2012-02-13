《中国2012年已发行公司债一览表》--2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海2月13日电---以下为中国2012年已发行的公司债具体情况: 发行主体 发行时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) ---------------------------------------------------------------------------------------------- *横店东磁 2月 5 5 7.00% AA (002056.SZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- *中航重机 2月 5 5 6.00% AA 第三年末投资者选择权 (600765.SS) 5 4 6.13% (浮息,7天Shibor基准,基本利差2.05%) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 大众公用 1月 16 6 6.98% AA+ (600635.SS) (浮息,7天Shibor基准,基本利差2.95%) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 远兴能源 1月 10 5 8.00% AA 第三年末投资者选择权 (000683.SZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 41 注:1.*代表新增. 2. 2011年公司债发行中标明细表请点选[ID:nCN1341806].(完) 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合 票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审 核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由 央行主导.(完) --整理 冉莹; 审校 李宏薇 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。