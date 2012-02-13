〔澳洲个股〕铁矿石厂商Fortescue大涨5%,受加拿大Teck入股报导提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透墨尔本2月13日电---澳洲第三大铁矿石企业Fortescue Metal Group(FMG.AX)股价周一收涨5%,因有报导称,加拿大金属及煤矿商Teck ResourcesTCKb.TO可能正在买入该股.
这一传言正值市场揣测,嘉能可(GLEN.L)与XstrataXTA.AX价值900亿美元的联姻可能带动新一股投资铁矿石的热情.
Fortescue股价一度高涨5.3%,触及五个月高位5.52澳元,集团市值达到172亿澳元,此前澳洲金融评论报报导称Teck买入该股.Fortescue终场收高5%,报5.50澳元.
2月6日在一神秘买家买下约3%的Fortescue股票後,该股股价大涨5.7%.据信这些股份原本是由美国Leucadia(LUK.N)持有.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。