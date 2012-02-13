〔澳洲个股〕铁矿石厂商Fortescue大涨5%,受加拿大Teck入股报导提振

路透墨尔本2月13日电---澳洲第三大铁矿石企业Fortescue Metal Group(FMG.AX)股价周一收涨5%,因有报导称,加拿大金属及煤矿商Teck ResourcesTCKb.TO可能正在买入该股.

这一传言正值市场揣测,嘉能可(GLEN.L)与XstrataXTA.AX价值900亿美元的联姻可能带动新一股投资铁矿石的热情.

Fortescue股价一度高涨5.3%,触及五个月高位5.52澳元,集团市值达到172亿澳元,此前澳洲金融评论报报导称Teck买入该股.Fortescue终场收高5%,报5.50澳元.

2月6日在一神秘买家买下约3%的Fortescue股票後,该股股价大涨5.7%.据信这些股份原本是由美国Leucadia(LUK.N)持有.(完)