〔中国债市〕人民币利率互换下探後回稳,短期关注资金面状况

路透上海2月13日电---中国人民币利率互换(IRS)周一下探後回稳.总理最新讲话令政策预期趋松,早盘IRS小幅走低;但因市场流动性稍显偏紧,午後IRS逐步收敛跌势.

交易员并指出,1月经济数据大多已公布完毕,消息面可能进入一段平静期,短期内资金面状况将主要影响IRS走向,但预计震荡幅度不会太大.

"(IRS)上午先下来点,後来又回来了,资金面有点紧,15号(周三)不是要缴准备金嘛,最近还是比较关注资金面,"上海一银行交易员表示.

去年9月5日起,央行分步将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金缴存范围.其他金融机构将於2月15日(周三)为这次缴存范围的调整画上句号.

中国国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.他并强调,促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.[ID:nCN1384262]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

---------------------------------------------------------------------------------------

周一 3.4260/ 3.5380 3.1967/ 3.2875 3.1883/ 3.2833 3.3133/ 3.4100 3.2725/ 3.6075

周五 3.4375/ 3.5700 3.2340/ 3.3270 3.2540/ 3.3520 3.3680/ 3.4680 3.3120/ 3.6720

---------------------------------------------------------------------------------------

变动-0.0115/-0.0320 -0.0373/-0.0395 -0.0657/-0.0687 -0.0547/-0.0580 -0.0395/-0.0645

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>