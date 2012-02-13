〔中国债市〕人民币利率互换下探後回稳,短期关注资金面状况

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海2月13日电---中国人民币利率互换(IRS)周一下探後回稳.总理最新讲话令政策预期趋松,早盘IRS小幅走低;但因市场流动性稍显偏紧,午後IRS逐步收敛跌势.
交易员并指出,1月经济数据大多已公布完毕,消息面可能进入一段平静期,短期内资金面状况将主要影响IRS走向,但预计震荡幅度不会太大.
"(IRS)上午先下来点,後来又回来了,资金面有点紧,15号(周三)不是要缴准备金嘛,最近还是比较关注资金面,"上海一银行交易员表示.
去年9月5日起,央行分步将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金缴存范围.其他金融机构将於2月15日(周三)为这次缴存范围的调整画上句号.
中国国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.他并强调,促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.[ID:nCN1384262]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.4260/ 3.5380 3.1967/ 3.2875 3.1883/ 3.2833 3.3133/ 3.4100 3.2725/ 3.6075
周五 3.4375/ 3.5700 3.2340/ 3.3270 3.2540/ 3.3520 3.3680/ 3.4680 3.3120/ 3.6720
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变动-0.0115/-0.0320 -0.0373/-0.0395 -0.0657/-0.0687 -0.0547/-0.0580 -0.0395/-0.0645
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。