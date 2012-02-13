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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 15:31 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜上涨,希腊撙节法案获通过提振风险资产

路透上海2月13日电---伦敦期铜周一上涨,从上周的跌势中反弹,此前希腊撙节法案顺利通过提振了风险资产的买需.

0658GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.75%,至每吨8,558美元,收复上个交易日的部分失地,上个交易日下跌3%.

上周期铜曾触及近五个月的最高位8,765美元,今年迄今已累计上涨12%,但上周自1月初以来首度周线下跌.

上海期交所5月期铜SCFcv1下滑1.3%,至每吨60,760元人民币.

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