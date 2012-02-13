〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小升,但市场观望态度令涨幅有限

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷2月13日电---东京工业品交易所(TOCOM)主要期胶合约周一小升,但涨幅有限,因许多市场参与者退而观望并等待新的市场推动因素.与此同时,对於供给下降的担忧也在支撑市场.
指标TOCOM 7月期胶<0#2JRU:>结算价上涨1.5日圆至每公斤316.6日圆,之前徘徊在313.4-317.5日圆的窄幅区间.
贸易商Kanetsu的首席经纪人Naoki Asami说:"市场陷於窄幅区间.指标合约要突破目前在330日圆的阻力位还要经历一段时间."
泰国和马来西亚的橡胶供给正在下降,因目前正值冬季产胶低下的落叶期,这通常会延续数月至4月中旬结束.
美国原油期货周一上涨逾1美元,之前希腊议会批准了一项不受欢迎的撙结议案,以期获得欧盟/IMF的第二笔援助.(完)
--编译 王洋; 审校 高琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。