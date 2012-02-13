〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小升,但市场观望态度令涨幅有限

路透曼谷2月13日电---东京工业品交易所(TOCOM)主要期胶合约周一小升,但涨幅有限,因许多市场参与者退而观望并等待新的市场推动因素.与此同时,对於供给下降的担忧也在支撑市场.

指标TOCOM 7月期胶<0#2JRU:>结算价上涨1.5日圆至每公斤316.6日圆,之前徘徊在313.4-317.5日圆的窄幅区间.

贸易商Kanetsu的首席经纪人Naoki Asami说:"市场陷於窄幅区间.指标合约要突破目前在330日圆的阻力位还要经历一段时间."

泰国和马来西亚的橡胶供给正在下降,因目前正值冬季产胶低下的落叶期,这通常会延续数月至4月中旬结束.

美国原油期货周一上涨逾1美元,之前希腊议会批准了一项不受欢迎的撙结议案,以期获得欧盟/IMF的第二笔援助.(完)