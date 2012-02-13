〔中国金融〕欧债并非非中投这样长期投资者的理想投资标的--中投

路透北京2月13日电---中国主权财富基金--中国投资公司[CIC.UL]董事长兼执行长楼继伟周一表示,欧洲政府债券并非中投这样长期投资者的理想投资标的.

他在北京一论坛上并称,基础设施和实业项目是更为理想的投资.

此外,楼继伟并指出,德国总理梅克尔近期访问中国时提出希望中投等长期投资者购买欧债.

自欧债危机爆发以来,坐拥3.2万亿美元外汇储备的中国,一直被视为是这些国家国债的"援救者".

本月初梅克尔访问中国.中国总理温家宝在德中双方举行的联合记者会上表示,中国正考虑更大力参与到欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)之中,但未做出明确的金融支持承诺.[ID:nCN1366796]

中投公司成立於2007年9月,是一家从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司.中国财政部当时通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买了相当於2,000亿美元的外汇储备作为其注册资本金.(完)