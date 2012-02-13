〔中国企业〕徐工集团称今年积极寻求更大规模海外并购

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京2月13日电---中国各大工程机械厂商正纷纷加大海外扩张力度,以营收计中国最大工程机械商--徐工集团表示,目前正积极寻求更大规模的海外并购.
徐工集团周一所发的新闻稿称,去年集团营业收入同比大增32%,至870亿元人民币,今年目标锁定在1,000亿元,2015年目标达到3,000亿元.
徐工称,去年已完成对德国、荷兰的两家核心零部件研发制造公司的跨国并购,"目前正积极寻求更大规模的海外并购."
公司并称,在全球化布局上,总投资200亿元以上、19项重大项目正在推进实施,已自主研发并快速进入矿山、煤炭和凿岩机械领域,水利、海工装备在加紧调研.
去年该集团实现营业收入出口创汇同比翻番增长,至10亿美元;而2011年,中国工程机械市场在经历了3月的历史高点之後,受国家宏观政策和经济景气度影响,4月始持续回落.
中国工程机械业的海外收购大戏频频登台;今年年初,三一重工(600031.SS)联手中信基金共同收购德国普茨迈斯特公司100%股权,交易总金额3.6亿欧元.[ID:nCN1359362]广西柳工(000528.SZ)则斥资3.35亿元人民币收购波兰企业HSW的工程机械事业部.
徐工集团旗下有上市公司徐工机械(000425.SZ),其H股上市计划正在进行中.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。