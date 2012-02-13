〔日本个股〕奥林巴斯社长称,没有进行任何有关合并的实质性谈判

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京2月13日电---日本内视镜制造商奥林巴斯(7733.T)即将离职的社长高山修一周一告诉记者称,该公司没有进行任何有关合并的实质性谈判,而这方面的事宜应留给新管理层来决断.
奥林巴斯正在考虑富士胶片(富士软片,Fujifilm)(4901.T)和Terumo Corp(4543.T)等同业提出的商业结盟提议.奥林巴斯计划於4月任命新的管理层,并试图从严重冲击财务的会计丑闻中恢复.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。