〔日本个股〕奥林巴斯社长称,没有进行任何有关合并的实质性谈判

路透东京2月13日电---日本内视镜制造商奥林巴斯(7733.T)即将离职的社长高山修一周一告诉记者称,该公司没有进行任何有关合并的实质性谈判,而这方面的事宜应留给新管理层来决断.

奥林巴斯正在考虑富士胶片(富士软片,Fujifilm)(4901.T)和Terumo Corp(4543.T)等同业提出的商业结盟提议.奥林巴斯计划於4月任命新的管理层,并试图从严重冲击财务的会计丑闻中恢复.(完)