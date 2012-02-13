《亚洲原油展望》中东现货原油交投料升温,亚太市场关注越南招标

路透东京2月13日电---中东4月现货原油交易本周料升温,此前沙特阿拉伯继续按合约向亚洲客户足量供应原油;与此同时,亚太原油市场静候越南一次招标结果,以寻觅方向指引.

**4月船期中东原油**

业内消息人士称,阿布扎比穆尔班原油料与官方售价(OSP)不相上下,因市场考虑到轻质含硫原油买兴减弱的影响.此前阿布扎比宣布,因产量增加,将从3月起恢复按合约量供应原油.

亚洲炼厂正向沙特寻求额外原油供应以满足日渐增强的能源需求,因面临西方制裁,对伊朗原油的依赖变得益发困难.

沙特中质原油OSP下调提振了Banoco Arab Medium原油,因围绕伊朗的紧张局势为市场增添支撑.