《亚洲原油展望》中东现货原油交投料升温,亚太市场关注越南招标

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京2月13日电---中东4月现货原油交易本周料升温,此前沙特阿拉伯继续按合约向亚洲客户足量供应原油;与此同时,亚太原油市场静候越南一次招标结果,以寻觅方向指引.
**4月船期中东原油**
业内消息人士称,阿布扎比穆尔班原油料与官方售价(OSP)不相上下,因市场考虑到轻质含硫原油买兴减弱的影响.此前阿布扎比宣布,因产量增加,将从3月起恢复按合约量供应原油.
亚洲炼厂正向沙特寻求额外原油供应以满足日渐增强的能源需求,因面临西方制裁,对伊朗原油的依赖变得益发困难.
沙特中质原油OSP下调提振了Banoco Arab Medium原油,因围绕伊朗的紧张局势为市场增添支撑.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。