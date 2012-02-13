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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 15:42 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超1,645亿韩元,为连续第六个交易日买超

路透首尔2月13日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,645亿韩元,为连续第六个交易日买超,累计买超1.29兆(万亿)韩元(11.5亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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2月13日 164.5 -86.3 -177.9

2月10日 88.3 -280.6 319.5

2月 9日 105.3 -98.9 44.5

2月 8日 395.8 15.5 -405.8

2月 7日 364.9 -76.6 -254.4

2月 6日 176.6 -38.8 -146.0

2月 3日 -121.9 -289.4 350.1

2月 2日 1,009.6 -206.3 -766.2

2月 1日 415.6 -277.4 -197.6

1月31日 140.3 -39.9 -32.3

1月30日 -76.3 -199.5 171.5

1月27日 500.3 -190.4 -250.9

1月26日 464.1 -173.8 -270.1

1月25日 939.5 -539.9 -396.4

1月20日 1,441.8 -198.7 -1,151.5

-------------------------------------------------

本月以来 2,600.2 -1,351.8 -1,232.4

-------------------------------------------------

今年以来 8,906.2 -991.8 -6,867.4

------------------------------------------------- (完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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