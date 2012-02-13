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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 16:02 BJT

〔路透调查〕新加坡第四季GDP环比年率料向上修正为下降2.3%

* 事件:新加坡第四季国内生产总值(GDP)详细数据

* 时间:2月16日0000GMT

* 路透调查预估:环比年率料为下降2.3%,较上年同期增长4.3%

路透新加坡2月13日电---新加坡贸工部将於周四0000GMT公布2011年第四季国内生产总值(GDP)细节,预估为:

2011年第四季 预估中值 预估区间 初值 估值个数

GDP(环比年率%) -2.3 -4.7/-0.9 -4.9 6

GDP(较上年同期%) +4.3 +3.8/+4.4 +3.6 11

环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

观察重点:

--生物制药行业推动新加坡12月工业生产较上年同期劲增12.6%,高於预期.新加坡第四季GDP可能向上修正.

--但前景仍然低迷,政府预测今年经济成长1-3%,低於趋势水平.

--据新加坡采购经理人指数(PMI),由於订单继续减少,1月新加坡制造业连续第七个月萎缩.但是,PMI数据往往低估生物制药产业对於经济的贡献.

--第四季GDP详细数据和1月非石油国内出口数据将同时公布,而政府将於2月17日公布新财年预算。

--新加坡像许多亚洲国家一样,正在受到经济成长放缓和通胀高企的困扰,因此GDP数据将对新加坡金融管理局是否会在4月公布货币政策声明时放宽政策提供线索.新加坡金融管理局目前的政策立场是允许新加坡元逐步温和升值.(完)

--编译 张涛;审校 蔡美珍

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