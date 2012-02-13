〔路透调查〕新加坡第四季GDP环比年率料向上修正为下降2.3%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 事件:新加坡第四季国内生产总值(GDP)详细数据
* 时间:2月16日0000GMT
* 路透调查预估:环比年率料为下降2.3%,较上年同期增长4.3%
路透新加坡2月13日电---新加坡贸工部将於周四0000GMT公布2011年第四季国内生产总值(GDP)细节,预估为:
2011年第四季 预估中值 预估区间 初值 估值个数
GDP(环比年率%) -2.3 -4.7/-0.9 -4.9 6
GDP(较上年同期%) +4.3 +3.8/+4.4 +3.6 11
环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
观察重点:
--生物制药行业推动新加坡12月工业生产较上年同期劲增12.6%,高於预期.新加坡第四季GDP可能向上修正.
--但前景仍然低迷,政府预测今年经济成长1-3%,低於趋势水平.
--据新加坡采购经理人指数(PMI),由於订单继续减少,1月新加坡制造业连续第七个月萎缩.但是,PMI数据往往低估生物制药产业对於经济的贡献.
--第四季GDP详细数据和1月非石油国内出口数据将同时公布,而政府将於2月17日公布新财年预算。
--新加坡像许多亚洲国家一样,正在受到经济成长放缓和通胀高企的困扰,因此GDP数据将对新加坡金融管理局是否会在4月公布货币政策声明时放宽政策提供线索.新加坡金融管理局目前的政策立场是允许新加坡元逐步温和升值.(完)
--编译 张涛;审校 蔡美珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。