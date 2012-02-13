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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 15:57 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元上涨,受希腊通过撙节法案提振

0741GMT--欧元兑美元EUR=上涨0.7%,报1.3260美元,此前希腊国会批准撙节法案,并进一步接近获得避免无序违约所需的第二轮援助资金.

欧元区放行援助资金的不确定性令投资者持谨慎态度.

欧元兑美元的阻力位在上周所及两个月高位1.3322美元,以及100日移动均线切入位1.3325美元.

风险偏好改善提振澳元.澳元兑美元AUD=D4上涨0.8%,报1.0742美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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