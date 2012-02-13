〔中国票据市场〕转贴利率续降,但未来或出现票据规模让渡给贷款使用

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海2月13日电---中国票据市场转贴利率周一延续上周跌势.在宽松信贷规模和流动性的助推下,收票机构愈加活跃,市场呈现供不应求的局面.
不过市场人士也表示,转贴利率下行也将面临阻力,因为贷款投放很可能会挤占票据规模;年初是银行贷款投放的高峰期,而由於一月份工作日较少,更多的贷款将在二月份投放,届时票据规模很有可能让渡给贷款业务.
"今天(票据转贴利率)还是下,下的挺快,收票的多,"华南一银行交易员称."2月份放贷规模很可能比1月份还大,到时候我们(票据)肯定要让部分出去,毕竟维护和企业的关系是很重要的."
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一窄幅波动.当前资金面情况尚可,然有机构担忧周三中小金融机构保证金存款补缴等,或对市场流动性形成新的冲击,对融出七天期以上资金心怀谨慎.[CN/CN]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.2022/7.7246 8.3753/8.0021 9.5384/8.7851
上日 8.2299/7.7654 8.3988/8.0213 9.5384/8.7851
------------------------------------------------------
变动 -2.77/-4.08 -2.35/-1.92 0bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价持平**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1690%,与上日持平.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.3694/3.2934 3.4100/3.3512
上日 3.3710/3.2963 3.4084/3.3560
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。