〔中国票据市场〕转贴利率续降,但未来或出现票据规模让渡给贷款使用

路透上海2月13日电---中国票据市场转贴利率周一延续上周跌势.在宽松信贷规模和流动性的助推下,收票机构愈加活跃,市场呈现供不应求的局面.

不过市场人士也表示,转贴利率下行也将面临阻力,因为贷款投放很可能会挤占票据规模;年初是银行贷款投放的高峰期,而由於一月份工作日较少,更多的贷款将在二月份投放,届时票据规模很有可能让渡给贷款业务.

"今天(票据转贴利率)还是下,下的挺快,收票的多,"华南一银行交易员称."2月份放贷规模很可能比1月份还大,到时候我们(票据)肯定要让部分出去,毕竟维护和企业的关系是很重要的."

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一窄幅波动.当前资金面情况尚可,然有机构担忧周三中小金融机构保证金存款补缴等,或对市场流动性形成新的冲击,对融出七天期以上资金心怀谨慎.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.2022/7.7246 8.3753/8.0021 9.5384/8.7851

上日 8.2299/7.7654 8.3988/8.0213 9.5384/8.7851

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变动 -2.77/-4.08 -2.35/-1.92 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1690%,与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.3694/3.2934 3.4100/3.3512

上日 3.3710/3.2963 3.4084/3.3560

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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