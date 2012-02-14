〔中国公开市场〕今日将进行60亿元正回购操作,期限28天--业内人士

路透上海2月14日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行60亿元人民币正回购操作,期限28天,较上周同期减逾七成.

业内人士周一曾透露,公开市场一级交易商当日仅上报了28天和91天两种正回购需求,而没有相关央票信息.例行在周二发行的一年期央票可能将继续暂停发行.[ID:nCN1384652]

在时隔七周後,央行公开市场上周重启了正回购操作.当周28天和91天正回购操作规模分别为260亿元和200亿元,中标利率均持稳;而同时上报需求的央票,则引而未发.

央行1月初曾公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.在节前最後一周,央行在公开市场共进行了3,520亿元逆回购,并向部分机构进行了定向逆回购.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.(完)