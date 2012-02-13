(重发)〔新兴汇市〕希腊通过撙节议案激励新兴亚币反弹,坡元领涨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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* 坡元上涨,长期境外资金买入
* 投资者仍警惕希腊问题
路透新加坡2月13日电---新加坡坡元周一反弹,引领大多数新兴亚洲货币上涨,因希腊距离获得援助又迈进一步,吸引外部资金买入该地区的资产,尽管投资者仍不太愿意增加仓位
希腊国会通过极度不受欢迎的撙节法案,以避免该国无序违约,这激励了亚洲股市和欧元等风险资产的表现.[ID:nCT0506721]
但投资者保持谨慎,交易员与分析师称,因多数新兴亚币已消化投票结果,且市场人士仍预计,借款人无法一帆风顺达成援助协议.
"目前很难说该协议将刺激对新兴亚币的强劲需求,因为对协议的预期已被广泛消化."三星期货外汇分析师Jeong My-young说.
"亚洲货币技术面仍处於超买,尽管会受到充沛流动性的支撑."他补充说.
在希腊情势不确定的氛围中,亚洲货币上周已遭一波获利了结,令印度卢比INR=D2与坡元SGD=D3结束数周连涨态势.
虽然希腊批准撙节计划,但雅典街头的暴力抗议活动与六名内阁部长的离职,则凸显出实施这一不受欢迎的撙节措施困难很大.
欧元区财长亦希望,在周三会议上他们对希腊援助协议放行之前,希腊能详细解释如何在今年的预算节支中额外再省3.25亿欧元.
德国财长朔伊布勒在接受德国周日世界报采访时表示,希腊即便对撙节计划做出承诺,但这还远远不够,因为他们此前曾多次食言.
交易员与分析师说,希腊方面持续的不确定性料令新兴亚币继续陷於窄幅区间,且资金流入保持缓慢,不过亚币上行趋势依然未改.
他们并称,亚币需要更多动力方能延续涨势,特别是需来自全球经济的助推力.
在被问及亚币续涨所需因素时,Scotia Capital资深外汇分析师Sacha Tihanyi称是"地区增长势头的明确转变,货币政策宽松的信号."
"我个人暂持中性看法,但偏向看涨.美国局面显然有所好转,中国PMI数据的改善肯定也没坏处.下半年情况有望胜过上半年."其补充说.
以下为亚洲货币兑美元0835GMT时报价:
亚洲 当日 今年以来 2011年
0835GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
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日圆 JPY= 77.67 77.60 -0.09 -0.97 76.92
坡元 SGD= 1.2526 1.2611 +0.68 +3.54 1.2969
台币 TWD=TP 29.535 29.560 +0.08 +2.56 30.290
韩元 KRW= 1120.30 1123.80 +0.31 +2.81 1151.80
泰铢 THB= 30.80 30.82 +0.06 +2.44 31.55
菲律宾披索 PHP= 42.44 42.48 +0.09 +3.30 43.84
印尼卢比 IDR= 9005.00 8980.00 -0.28 +0.61 9060.00
印度卢比 INR=IN 49.17 49.40 +0.47 +7.95 53.08
马币 MYR= 3.0230 3.0318 +0.29 +4.81 3.1685
人民币 CNY=CFXS 6.2973 6.2986 +0.02 -0.05 6.2940
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(完)
--编译/ 丁琦/隋芬/王洋/蔡美珍
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人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。