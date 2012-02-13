(重发)〔新兴汇市〕希腊通过撙节议案激励新兴亚币反弹,坡元领涨

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* 坡元上涨,长期境外资金买入

* 投资者仍警惕希腊问题

路透新加坡2月13日电---新加坡坡元周一反弹,引领大多数新兴亚洲货币上涨,因希腊距离获得援助又迈进一步,吸引外部资金买入该地区的资产,尽管投资者仍不太愿意增加仓位

希腊国会通过极度不受欢迎的撙节法案,以避免该国无序违约,这激励了亚洲股市和欧元等风险资产的表现.[ID:nCT0506721]

但投资者保持谨慎,交易员与分析师称,因多数新兴亚币已消化投票结果,且市场人士仍预计,借款人无法一帆风顺达成援助协议.

"目前很难说该协议将刺激对新兴亚币的强劲需求,因为对协议的预期已被广泛消化."三星期货外汇分析师Jeong My-young说.

"亚洲货币技术面仍处於超买,尽管会受到充沛流动性的支撑."他补充说.

在希腊情势不确定的氛围中,亚洲货币上周已遭一波获利了结,令印度卢比INR=D2与坡元SGD=D3结束数周连涨态势.

虽然希腊批准撙节计划,但雅典街头的暴力抗议活动与六名内阁部长的离职,则凸显出实施这一不受欢迎的撙节措施困难很大.

欧元区财长亦希望,在周三会议上他们对希腊援助协议放行之前,希腊能详细解释如何在今年的预算节支中额外再省3.25亿欧元.

德国财长朔伊布勒在接受德国周日世界报采访时表示,希腊即便对撙节计划做出承诺,但这还远远不够,因为他们此前曾多次食言.

交易员与分析师说,希腊方面持续的不确定性料令新兴亚币继续陷於窄幅区间,且资金流入保持缓慢,不过亚币上行趋势依然未改.

他们并称,亚币需要更多动力方能延续涨势,特别是需来自全球经济的助推力.

在被问及亚币续涨所需因素时,Scotia Capital资深外汇分析师Sacha Tihanyi称是"地区增长势头的明确转变,货币政策宽松的信号."

"我个人暂持中性看法,但偏向看涨.美国局面显然有所好转,中国PMI数据的改善肯定也没坏处.下半年情况有望胜过上半年."其补充说.

以下为亚洲货币兑美元0835GMT时报价:

亚洲 当日 今年以来 2011年

0835GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

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日圆 JPY= 77.67 77.60 -0.09 -0.97 76.92

坡元 SGD= 1.2526 1.2611 +0.68 +3.54 1.2969

台币 TWD=TP 29.535 29.560 +0.08 +2.56 30.290

韩元 KRW= 1120.30 1123.80 +0.31 +2.81 1151.80

泰铢 THB= 30.80 30.82 +0.06 +2.44 31.55

菲律宾披索 PHP= 42.44 42.48 +0.09 +3.30 43.84

印尼卢比 IDR= 9005.00 8980.00 -0.28 +0.61 9060.00

印度卢比 INR=IN 49.17 49.40 +0.47 +7.95 53.08

马币 MYR= 3.0230 3.0318 +0.29 +4.81 3.1685

人民币 CNY=CFXS 6.2973 6.2986 +0.02 -0.05 6.2940

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(完)

--编译/ 丁琦/隋芬/王洋/蔡美珍

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