(重温稿)《中国新债预测》国开行七年固息债利率预测均值3.90%,浮息品种利差69bp

* 招标品种: 国开行七年固息债 七年浮息债(一年定存基准)

* 招标金额: 至多200亿元人民币 至多200亿元

* 预测均值: 3.90% 69bp

* 预测区间: 3.80%-4.00% 60bp-80bp

* 招标时间: 周二(14日)上午10:00-11:00 周二(14日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商、保险) 7位(银行、券商、保险)

路透上海2月13日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行七年期固息/浮息金融债.路透调查显示,在1月宏观经济数据公布後,机构对债市走势并不乐观,而固息利率债的绝对收益水平稍逊一筹,市场投标热情不高,七年固息品种预测均值落在3.90%附近,与二级市场基本一致.

交易员并指出,浮息债绝对收益率偏高,且二级市场上波动相对於固息品种要小,对投资户仍具有一定的吸引力,该期七年浮息债预测均值大约在69个基点(bp).

"主要是CPI超预期,现在(二级市场)收益率又回来了,继续往下的空间不大,"华中一银行交易员称,"(固息利率债)主要是大行投资户投吧."

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.但市场认为,这并不能改变通胀持续回落的整体态势,不过通胀压力仍存,监管层绝不会掉以轻心,未来政策调整将更加谨慎,放松力度与速度恐将弱於预期.[ID:nCN1379120]

上海一券商交易员并指出,此次发行的两期债料浮息品种更受青睐,因为二级市场上"浮息的基本不动",较常坐"过山车"的固息品种更为稳定.

中债登银行间一年定存基准浮息政策性金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,七年期品种最新利差报在约74bp,按目前3.50%的一年定存利率计算,绝对收益水平在4.24%左右;七年期固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新收益率报价则为3.8991%.

国开行今年第七期和八期金融债的具体条款如下:

第7期 第8期

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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 七年/固息 七年/浮息

招标时间 2月14日10:00-11:00 2月14日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日/起息日 2月16日 2月21日

发行期 2月15日-2月16日 2月15日-2月21日

上市日 2月22日 2月27日

基本承销额 有 有

付息频率 按年付息 按年付息

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)