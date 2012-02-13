(重温稿)《中国新债预测》国开行七年固息债利率预测均值3.90%,浮息品种利差69bp

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 招标品种: 国开行七年固息债 七年浮息债(一年定存基准)
* 招标金额: 至多200亿元人民币 至多200亿元
* 预测均值: 3.90% 69bp
* 预测区间: 3.80%-4.00% 60bp-80bp
* 招标时间: 周二(14日)上午10:00-11:00 周二(14日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 9位(银行、券商、保险) 7位(银行、券商、保险)
路透上海2月13日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行七年期固息/浮息金融债.路透调查显示,在1月宏观经济数据公布後,机构对债市走势并不乐观,而固息利率债的绝对收益水平稍逊一筹,市场投标热情不高,七年固息品种预测均值落在3.90%附近,与二级市场基本一致.
交易员并指出,浮息债绝对收益率偏高,且二级市场上波动相对於固息品种要小,对投资户仍具有一定的吸引力,该期七年浮息债预测均值大约在69个基点(bp).
"主要是CPI超预期,现在(二级市场)收益率又回来了,继续往下的空间不大,"华中一银行交易员称,"(固息利率债)主要是大行投资户投吧."
中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.但市场认为,这并不能改变通胀持续回落的整体态势,不过通胀压力仍存,监管层绝不会掉以轻心,未来政策调整将更加谨慎,放松力度与速度恐将弱於预期.[ID:nCN1379120]
上海一券商交易员并指出,此次发行的两期债料浮息品种更受青睐,因为二级市场上"浮息的基本不动",较常坐"过山车"的固息品种更为稳定.
中债登银行间一年定存基准浮息政策性金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,七年期品种最新利差报在约74bp,按目前3.50%的一年定存利率计算,绝对收益水平在4.24%左右;七年期固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新收益率报价则为3.8991%.
国开行今年第七期和八期金融债的具体条款如下:
第7期 第8期
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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元
期限/计息方式 七年/固息 七年/浮息
招标时间 2月14日10:00-11:00 2月14日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
缴款日/起息日 2月16日 2月21日
发行期 2月15日-2月16日 2月15日-2月21日
上市日 2月22日 2月27日
基本承销额 有 有
付息频率 按年付息 按年付息
发行人增发权利 保留 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。