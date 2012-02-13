马尔代夫政治动荡 游客热情不减

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尔代夫2月12日电(记者 C. Bryson Hull)---在马尔代夫政治危机期间，游客依然在该国奢侈的海道度假胜地享受阳光沙滩，也不耽误品尝手中的美酒。

从首都马累乘船10分钟，就到了大多数游客心目中可以代表马尔代夫的旅游天堂。马累上周发生警方哗变，导致前总统纳希德下台并引发国内冲突。

从15米长、配备了空调和皮革座椅的汽艇上走下，就到了椰子岛(Kurumba)，到这里你就立刻可以尽享奢华度假、水上运动和休闲设施。

对美国文学教授Jerzy Sobieraj来说，马尔代夫政治动荡与他所置身的蓝绿色海水之间的距离，犹如跨越一座大洋。

Sobieraj和他的妻子休息在躺椅上，他边喝着白色饮料边对路透说："我们在这非常愉快，我们听说了政变，但它与我们无关，对我们根本没有影响。"

他说："即使有麻烦，机场就在另一个岛上，所以没有问题。"他指向附近的国际机场，大多数游客经该机场直接奔向目的地，而不先绕道马累。Sobieraj和他的妻子来自波兰华沙，那里当前是冬天，他们在马尔代夫度假10天。

椰子岛是马尔代夫奢华旅游概念的起源地。马尔代夫位於印度西南，由1,192个珊瑚岛组成，奢华旅游改变了该国的面貌和经济。

纳希德上周称，马尔代夫政治动荡是旅游岛主们所策划，不过他并未具体说明为什麽这些岛主希望他下台。

"这场政变主要是由旅游岛主资助，"纳希德称。在被问及原因时，他说："我觉得他们喜欢腐败的旧秩序。"

一位匿名西方外交官对路透表示，旅游岛主力量强大，但在个政治阵营中均等分布，所以若他们中任何人要反对纳希德，原因更应该和政治相关，而不是旅游。

该外交官称："政治阶层涉及一切，其中包含旅游，而这(动荡)所造成一切负面影响，都于他们无益。"(完)