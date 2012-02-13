马尔代夫政治动荡 游客热情不减

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尔代夫2月12日电(记者 C. Bryson Hull)---在马尔代夫政治危机期间，游客依然在该国奢侈的海道度假胜地享受阳光沙滩，也不耽误品尝手中的美酒。
从首都马累乘船10分钟，就到了大多数游客心目中可以代表马尔代夫的旅游天堂。马累上周发生警方哗变，导致前总统纳希德下台并引发国内冲突。
从15米长、配备了空调和皮革座椅的汽艇上走下，就到了椰子岛(Kurumba)，到这里你就立刻可以尽享奢华度假、水上运动和休闲设施。
对美国文学教授Jerzy Sobieraj来说，马尔代夫政治动荡与他所置身的蓝绿色海水之间的距离，犹如跨越一座大洋。
Sobieraj和他的妻子休息在躺椅上，他边喝着白色饮料边对路透说："我们在这非常愉快，我们听说了政变，但它与我们无关，对我们根本没有影响。"
他说："即使有麻烦，机场就在另一个岛上，所以没有问题。"他指向附近的国际机场，大多数游客经该机场直接奔向目的地，而不先绕道马累。Sobieraj和他的妻子来自波兰华沙，那里当前是冬天，他们在马尔代夫度假10天。
椰子岛是马尔代夫奢华旅游概念的起源地。马尔代夫位於印度西南，由1,192个珊瑚岛组成，奢华旅游改变了该国的面貌和经济。
纳希德上周称，马尔代夫政治动荡是旅游岛主们所策划，不过他并未具体说明为什麽这些岛主希望他下台。
"这场政变主要是由旅游岛主资助，"纳希德称。在被问及原因时，他说："我觉得他们喜欢腐败的旧秩序。"
一位匿名西方外交官对路透表示，旅游岛主力量强大，但在个政治阵营中均等分布，所以若他们中任何人要反对纳希德，原因更应该和政治相关，而不是旅游。
该外交官称："政治阶层涉及一切，其中包含旅游，而这(动荡)所造成一切负面影响，都于他们无益。"(完)
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。