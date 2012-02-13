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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 16:46 BJT

〔日本个股〕东京电力预计,本财年化石燃料成本的同比增幅低於之前预估

路透东京2月13日电---日本东京电力(9501.T)周一表示,该公司现在预计截至3月31日财年的化石燃料成本较上年同期将增加7,600亿日圆(98亿美元),增幅低於之前的预估,因日圆走升且3月地震後电力需求下降.

东京电力之前曾表示,本财年化石燃料成本将增加8,300亿日圆.地震中遭受重创的福岛第一核电站归属於东京电力.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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