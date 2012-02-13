〔日本个股〕东京电力预计,本财年化石燃料成本的同比增幅低於之前预估

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京2月13日电---日本东京电力(9501.T)周一表示,该公司现在预计截至3月31日财年的化石燃料成本较上年同期将增加7,600亿日圆(98亿美元),增幅低於之前的预估,因日圆走升且3月地震後电力需求下降.
东京电力之前曾表示,本财年化石燃料成本将增加8,300亿日圆.地震中遭受重创的福岛第一核电站归属於东京电力.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。