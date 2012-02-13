《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月13日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 武汉港务集团 7 3.5 12 2/14簿记建档 浦发银行 AA 2/16 2/17 中国银行 ============================================================================================= 中国电信集团 70 40 12 2/14簿记建档 中信银行 AAA 2/15 2/16 农业银行 ============================================================================================= 中国电信集团 70 40 12 2/14簿记建档 交通银行 AAA 2/15 2/16 民生银行 ============================================================================================= 山东魏桥 20 10 9 2/14簿记建档 招商银行 AA 2/15 2/16 创业集团 ============================================================================================= 精达股份 4.6 3 12 2/15簿记建档 浦发银行 A+ 2/17 2/20 ( 600577.SS ) ============================================================================================= 中国供销集团 20 10 12 2/15簿记建档 深发展银行 AAA 2/16 2/17 ============================================================================================= 深圳茂业 16 8 12 2/15簿记建档 中国银行 AA 2/16 2/17 商厦 ============================================================================================= 金茂集团 7.5 7.5 12 2/16簿记建档 中信银行 AA+ 2/20 2/21 ============================================================================================= 威海广泰 2 0.5 12 2/16簿记建档 交通银行 A+ 2/17 2/20 ( 002111.SZ ) ============================================================================================= 联合水泥 20 10 12 2/17簿记建档 农业银行 AA+ 2/20 2/21 集团 浦发银行 ============================================================================================= 岳阳林纸 11 5 12 2/17簿记建档 农业银行 AA 2/21 2/22 ( 600963.SS ) ============================================================================================= 红河恒昊 3 1.5 12 2/17簿记建档 民生银行 A+ 2/20 2/21 矿业 ============================================================================================= 沁和能源集团 10 5 12 -- 广发银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 保利协鑫 4 3 2/14簿记建档 中信银行 AA 2/16 2/17 中国银行 ============================================================================================= 上海外高桥 4 4 3 2/14簿记建档 交通银行 AA+ 2/15 2/16 集团 ============================================================================================= 四川水电投资 9.6 4.6 5 2/14簿记建档 光大银行 AA 2/15 2/16 经营集团 ============================================================================================= 传化集团 6 3 2/16簿记建档 进出口银行 AA- 2/17 2/20 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》