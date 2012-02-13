《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 武汉港务集团 7 3.5 12 2/14簿记建档 浦发银行 AA 2/16 2/17 中国银行 ============================================================================================= 中国电信集团 70 40 12 2/14簿记建档 中信银行 AAA 2/15 2/16 农业银行 ============================================================================================= 中国电信集团 70 40 12 2/14簿记建档 交通银行 AAA 2/15 2/16 民生银行 ============================================================================================= 山东魏桥 20 10 9 2/14簿记建档 招商银行 AA 2/15 2/16 创业集团 ============================================================================================= 精达股份 4.6 3 12 2/15簿记建档 浦发银行 A+ 2/17 2/20 (600577.SS) ============================================================================================= 中国供销集团 20 10 12 2/15簿记建档 深发展银行 AAA 2/16 2/17 ============================================================================================= 深圳茂业 16 8 12 2/15簿记建档 中国银行 AA 2/16 2/17 商厦 ============================================================================================= 金茂集团 7.5 7.5 12 2/16簿记建档 中信银行 AA+ 2/20 2/21 ============================================================================================= 威海广泰 2 0.5 12 2/16簿记建档 交通银行 A+ 2/17 2/20 (002111.SZ) ============================================================================================= 联合水泥 20 10 12 2/17簿记建档 农业银行 AA+ 2/20 2/21 集团 浦发银行 ============================================================================================= 岳阳林纸 11 5 12 2/17簿记建档 农业银行 AA 2/21 2/22 (600963.SS) ============================================================================================= 红河恒昊 3 1.5 12 2/17簿记建档 民生银行 A+ 2/20 2/21 矿业 ============================================================================================= 沁和能源集团 10 5 12 -- 广发银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 保利协鑫 4 3 2/14簿记建档 中信银行 AA 2/16 2/17 中国银行 ============================================================================================= 上海外高桥 4 4 3 2/14簿记建档 交通银行 AA+ 2/15 2/16 集团 ============================================================================================= 四川水电投资 9.6 4.6 5 2/14簿记建档 光大银行 AA 2/15 2/16 经营集团 ============================================================================================= 传化集团 6 3 2/16簿记建档 进出口银行 AA- 2/17 2/20 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。