〔路透专访〕上海金交所拟延长交易时间,并探索场外询价交易市场--官员

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海2月13日电---中国上海黄金交易所新闻发言人、综合部总经理顾文硕周一表示,金交所正与中国外汇交易中心协商,商讨在银行间市场建立场外黄金询价交易市场的可能性.同时,为更好满足会员需求,金交所亦在考虑延长夜盘交易时间.
他在接受路透专访时还表示,金交所今年将会研究开发一些新品种,例如钯金、黄金上市交易基金(ETF)等.不过黄金ETF只是处於初步研究阶段,目前尚没有具体完整的方案.
"我们跟中国外汇交易中心一起合作,研究银行间的(黄金)询价交易市场问题,也就是在我们交易所之外,再搞一个银行间市场."他说.
不过他强调,这个场外市场的建立只是处於研究和协商过程中,"怎麽推,什麽时候推,都需要有具体条例和细则."
上海黄金交易所主要实行标准化撮合交易方式,交易时间为每周一至五(节假日除外)上午9:00-11:30,下午13:30-15:30,晚上21:00-隔日2:30(周五暂无夜盘).
上海金交所已是全球黄金现货交易量最大的市场.据其网站介绍,去年该所总交易额为4.44万亿元人民币,同比增长120%;其中黄金现货交易量达7,438.5吨,交易额达2.48万亿元,分别同比增长23%和53%.(完)
--发稿 林琦 审校 丁淑琴
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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