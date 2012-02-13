〔印尼金融〕印尼下调最高卢比担保存款利率50基点至6%,并调降美元利率

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透雅加达2月13日电---印尼国有存款保险公司(LPS)周一表示,该机构将最高卢比担保存款利率下调50个基点至6%,并调降美元利率25个基点至1.25%.
印尼央行周四将指标利率下调25个基点至5.75%,此举旨在维持印尼经济的强劲成长势头.过去两个月印尼央行一直维持该利率不变. [ID:nCN1379486]
--编译 兰秀娟;审校 艾茂林
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。