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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 16:59 BJT

〔印尼金融〕印尼下调最高卢比担保存款利率50基点至6%,并调降美元利率

路透雅加达2月13日电---印尼国有存款保险公司(LPS)周一表示,该机构将最高卢比担保存款利率下调50个基点至6%,并调降美元利率25个基点至1.25%.

印尼央行周四将指标利率下调25个基点至5.75%,此举旨在维持印尼经济的强劲成长势头.过去两个月印尼央行一直维持该利率不变. [ID:nCN1379486]

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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