《外汇动态》在1.3300美元将有大型选择权到期

0835GMT---欧元/美元又有大型选择权在1.3300美元到期,可能在1500GMT之前限制其涨势.在1.3250美元还有一个数位选择权(digital)到期.

鉴於上周报告称存在对於短期下档选择权的需求,如果欧元开始逆转涨势,交易商预计gamma相关的买盘将会在1.3200和1.3150附近出现.(完)

--编译 张涛;审校 龚芳

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