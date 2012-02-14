〔中欧关系〕中国总理温家宝称愿就包括人权在内的各种事务与欧盟对话

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透北京2月14日电---中国国务院总理温家宝周二表示,愿意就各种事务与欧盟进行对话,包括人权在内;且愿意通过联合国在叙利亚问题上作出努力.
温家宝在北京举行的欧盟-中国峰会上并称,中国在叙利亚问题上不会袒护包括政府在内的任何一方.
中国同俄罗斯此前在联合国安理会否决了叙利亚问题决议草案.西方国家对中俄此举予以谴责.
欧盟执委会主席巴罗索周二在同一会议中表示,不将航空业纳入减排体系是没有道理的.欧盟将启动与中国的投资协定,内容将涵盖市场准入问题.
欧盟自今年将航空运输纳入碳排放交易体系,但遭到包括中国、美国等国家在内的强烈反对.
欧盟碳排放交易体系(ETS)於2005年推出,据规定,今年1月1日起,所有到、离欧盟机场的国际航班均纳入该体系,若航空公司的碳排放量超出上限,将被强制要求购买排放许可,否则将面临每排放一吨二氧化碳100欧元的罚款.(完)
--编译 康熙泽; 审校 黄凯
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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