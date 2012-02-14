〔中欧关系〕中国总理温家宝称愿就包括人权在内的各种事务与欧盟对话

路透北京2月14日电---中国国务院总理温家宝周二表示,愿意就各种事务与欧盟进行对话,包括人权在内;且愿意通过联合国在叙利亚问题上作出努力.

温家宝在北京举行的欧盟-中国峰会上并称,中国在叙利亚问题上不会袒护包括政府在内的任何一方.

中国同俄罗斯此前在联合国安理会否决了叙利亚问题决议草案.西方国家对中俄此举予以谴责.

欧盟执委会主席巴罗索周二在同一会议中表示,不将航空业纳入减排体系是没有道理的.欧盟将启动与中国的投资协定,内容将涵盖市场准入问题.

欧盟自今年将航空运输纳入碳排放交易体系,但遭到包括中国、美国等国家在内的强烈反对.

欧盟碳排放交易体系(ETS)於2005年推出,据规定,今年1月1日起,所有到、离欧盟机场的国际航班均纳入该体系,若航空公司的碳排放量超出上限,将被强制要求购买排放许可,否则将面临每排放一吨二氧化碳100欧元的罚款.(完)