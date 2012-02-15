《特写》中担担保陷流动风暴,"跑路"老板现身能否力挽狂澜?

* 中担担保因资金链紧张,债主登堂讨债

* 公司"关键人物"回归,"信任危机"能否化解待解

* 民营担保业承压,需多方共化解

* 民营担保行业料得经历汰弱留强的洗牌过程

作者 赵红梅

路透北京2月15日电---位在北京金融街附近的凯晨大厦充满了山雨欲来风满楼的气氛.中国民营担保公司巨头--中担投资信用担保有限公司正位在这栋大楼内,连续数日遭遇企业客户上门讨债,几乎已无法正常运作.

周三上午10:42分,位於凯晨大厦中座3层的中担担保办公室里,有4位中年人士坐在前台边的沙发上百般无奈的闲聊,并用一根钢丝索反顶着门,一位送外卖的大叔站在玻璃窗外送上刚点的饭菜.

"我们是债主,来讨债的,一个工作人员都没有,全走光了,总经理刘辉去广州汇报情况了,我们只能在这里干等着,中担担保扣着我们1,500万元的贷款,我们这几天只要到了200万元."一位戴着金丝眼镜的中年女士对路透称.

这位女士称,她和其他企业代表前来讨要欠款已好几天了,"我们公司通过中担跟银行贷了一千多万元款,现在是来追讨保证金和贷款的."她称,中担担保收拿走了企业贷款不知道投到什麽地方了,"我们只能天天守在这里,没其它办法了."

透过玻璃门望去,中担担保公司走廊的几间办公室均门锁紧闭,公司已没有一位员工,放置在前台的几部电话时不时铃声作响,前台放置的一些文件夹已被翻得凌乱.

一场"信任危机"正在北京的担保、银行及中小企业当中爆发,中担担保因市场盛传其董事陈奕标"跑路"及资金紧张,屡遭债主上门,并已打乱其正常运作.然随着"关键人物"陈奕标在本地媒体上短暂露面,这场危机能否有转机呢?

中国近两年来愈演愈烈的民间借贷危机已明显波及到金融体系外围,随着民营企业经营环境恶化,无法续贷或归还到期贷款,民营担保业因代偿规模增加导致资金链亦面临考验.加上部分担保公司从事委托贷款或理财投资亦放大了自身风险.

北京一家民营担保机构的负责人向路透表示,这次中担事件对民营担保业影响非常大,一下子弄得整个行业"杯弓蛇影",银行、企业都开始对民营担保公司防备,"我们最近交给银行的新授信审批基本都停了,还不知道什麽时候获批."

事实上,在去年中国央行收紧流动性以控通胀的大背景,民间借贷异常活跃,最终演变成中小企业老板"跑路"事件,棘手问题浮上台面後,政府欲藉此整顿金融秩序.而目前乌云罩顶的中国民间担保行业看来得经历一场汰弱留强的洗牌过程.

温家宝在1月初国金融工作会议上曾表示,要加强引导和教育,发挥民间借贷的积极作用.加强对担保公司、典当行等机构和银行表外业务的全面监测和有效监管,妥善处理企业资金链断裂事件,防止风险扩散蔓延.

随着银行业收紧"银担"业务及提高门槛,中小企业贷款违约增加,民营担保业的压力则正不断累积.

社会科学院金融制度研究所周子衡认为,规模较大的民营担保一旦出事,很容易让整个行业都承压,为防担保行业资金风险蔓延和恶性循环,化解危机还需政府牵头、银行缓和收紧力度、寻求注资、与客户协商等,毕竟大量中小企业融资仍需要依靠担保公司.

中担担保在北京的民营担保圈是佼佼者,这家公司在北京十几家商业银行有业务往来,目前的场景很难让人联想到,这家公司在1月还处正常运转中,为300多家中小企业正提供贷款的担保服务,累积担保额已达90余亿元人民币.

2005年,中担担保成为工商银行(601398.SS) (1398.HK)北京地区首家获得授信的担保企业.其2010年度年检报告显示,其资产总额约为5.63亿元,实收资本4.5亿元,营业收入近四千万元,净利润约333.47万元.

**关键人物短暂露面**

截至周三上午时,中担担保公司及昌平分公司固定电话均无人接听,其总经理刘辉手机亦无法接通.位於凯晨大厦的两处办公场所已无工作人员办公,仅有几名债主蹲守办公室等候.

不过,中担担保公司办公墙上贴着各个业务部2011年12月度工作总结和2012年1月度详细的工作计划,这一些表明,公司业务在1月还在有序进行.

中担担保的关键人物,亦是广州民营担保公司规模处前列的华鼎担保的董事长--陈奕标,是化解本次危机的关键.

一些前来讨债的人士小声的讨论,他们不少人都听说了"陈奕标跑路"的传闻,对资金的兑付非常担心.一位戴眼镜的中年男士则提高了嗓门说,"你们消息太落伍,陈奕标据说已经从香港回广州了."

据第一财经日报取得的工商局资料显示,中担担保系2003年10月由"中融信用担保(北京)有限公司"更名而来,後者注册於2003年8月,注册资本金为5,000万元,法定代表人是陈奕标.2006年6月,中担的法定代表人变更为刘建京,陈奕标仅任董事.但业内人士称,其仍是公司实际控制人.

此前1月30日,由中担担保牵头在北京民族饭店召开了政、银、企、担沟通交流会,总经理刘辉在会上辟谣,"陈奕标跑路之说纯属误传,他只是因心脏病去香港治疗,"但他也承认目前中担的流动性出现了一些问题和困难.

2月9日,有媒体称,陈奕标已由香港返回广州,并于当天主持召开了临时股东大会,以期给员工和股东建立信心.刊登在华鼎担保网站的新闻称,陈奕标於2月11日召开了华鼎中高层2月度工作会议.

注册资金7.6亿元的华鼎融资担保有限公司,在广东是规模处前列的民营担保公司,但业内传其近期遭遇资金链紧张传闻.

截至周二午间1:30分,路透拨打陈奕标两部手机,均未能联系到本人.

陈奕标於周一晚间接受了第一财经的短暂采访,承认担保公司资金链告急,并说出两个原因"一是因为一些业务中没有按计划回收资金,造成一些资金紧张;另一方面,担保业务有大量代偿和大量代客户垫款,造成我们资金紧张."

一位与中担担保有着密切合作的股份制银行对公部客户经理告诉路透,"既然陈奕标回来了,一切都是有转机的,毕竟这两家担保公司一南一北,在民营资本领域都很有分量,跟那麽多家银行有着业务合作,只要想办法回收账款,盘活现金流,一切都有希望."

周二,华鼎担保在其网站上发表声明,"我司已与政府、银行等方面积极协调沟通,广东省、市有关部门已表态支持公司平稳度过困难期,各大银行也已经或准备调整惜贷政策,缓解公司压力,主要客户企业也对我司目前情况表达了理解和合作信心."

据悉,陈奕标内部会议上提出了一些解决方案,如将部分项目打包转让给中企担保公司、寻求注资、处置境外资产、与部分合作良好客户协商分摊贷款等.

目前,中担的协作银行包括工行、农行 (601288.SS) (1288.HK) 、建行 (601939.SS) (0939.HK) 、交行(601328.SS) (3328.HK) 等国有大银行以及招行 (600036.SS) (3968.HK) 、北京银行(601169.SS)、兴业银行(601166.SS)等.

"之前我们确实很紧张,有点风声鹤唳了,民营企业这两年确实生存都困难,银行怕有坏账,所以也都在提高担保及贷款门槛."上述客户经理说,他手上目前还有1,500万中担担保递交待批的贷款申请在搁置."现在什麽都说不好,只能观望和等待了."