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货币新闻 | 2012年 2月 13日 星期一 17:54 BJT

〔中国新股〕中交建A股IPO发行价格区间设定为5.0-5.4元/股-IFR

路透2月13日电---汤森路透旗下IFR周一报导指出,中国交通建设(1800.HK)将上海首次公开招股(IPO)价格区间设定在5.0-5.4元人民币(0.79-0.86美元).该公司为中国最大的港口建设商.

这家国营建商先前因市场气氛低迷而延後IPO时程,该公司并将筹资目标下调75%至不超过50亿元人民币,2010年第一次宣布的筹资规模不超过200亿元人民币.

中国交通建设称,至多将发行16亿股.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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