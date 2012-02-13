〔中国新股〕中交建A股IPO发行价格区间设定为5.0-5.4元/股-IFR

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透2月13日电---汤森路透旗下IFR周一报导指出,中国交通建设(1800.HK)将上海首次公开招股(IPO)价格区间设定在5.0-5.4元人民币(0.79-0.86美元).该公司为中国最大的港口建设商.
这家国营建商先前因市场气氛低迷而延後IPO时程,该公司并将筹资目标下调75%至不超过50亿元人民币,2010年第一次宣布的筹资规模不超过200亿元人民币.
中国交通建设称,至多将发行16亿股.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。