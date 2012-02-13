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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 17:48 BJT

〔新债招标〕中国江西高速30亿元一年期短融,票面利率4.68%--路透数据

路透上海2月13日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国江西省高速公路投资集团有限责任公司
周一簿记建档发行的30亿元人民币一年期短期融资券,最终确定票面利率4.68%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限   票面利率      承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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 江西高速      40       30       12     4.68%        国开行      AAA        2/14      2/15
                                                     民生银行
 =============================================================================================(完)

  --发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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