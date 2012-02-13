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货币新闻 | 2012年 2月 13日 星期一 18:07 BJT

〔中国经济〕2月CPI涨幅预计可回落至4%以内,甚至3%左右--发改委官员

路透北京2月13日电---中国国家发展和改革委员会价格司副司长周望军周一表示,中国2月CPI涨幅预计可回落到4%以内,甚至达到3%左右.

他在新华网的访谈中称,从现在可预见的情况看今年物价涨幅将明显低於去年,具体多少因为一年才过了一个月,不能过於乐观.

中国刚刚公布1月份CPI同比上涨4.5%,远超市场预期,去年全年CPI涨幅为5.4%,远超年初设定的4%的目标.(完)

--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴

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