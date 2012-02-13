〔中国经济〕2月CPI涨幅预计可回落至4%以内,甚至3%左右--发改委官员

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京2月13日电---中国国家发展和改革委员会价格司副司长周望军周一表示,中国2月CPI涨幅预计可回落到4%以内,甚至达到3%左右.
他在新华网的访谈中称,从现在可预见的情况看今年物价涨幅将明显低於去年,具体多少因为一年才过了一个月,不能过於乐观.
中国刚刚公布1月份CPI同比上涨4.5%,远超市场预期,去年全年CPI涨幅为5.4%,远超年初设定的4%的目标.(完)
--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。