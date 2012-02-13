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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 18:12 BJT

《外汇动态》德国商业银行下单模型表明,欧元卖单超过买单令欧元承压

0952GMT--德国商业银行的下单模型表明,在当前水准欧元卖单的数量超过买单的数量.这说明欧元从当前水准处上涨可能较难.

1.3093美元处的密度分布大致相同,在该区域下行之势应会丧失动能.

该模型显示欧元兑美元净买卖单的密度分布情况.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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